В Тюмени хотят разрешить по-новому тратить маткапитал

Многодетным тюменцам предоставят еще две возможности потратить маткапитал Фото: Алексей Гущин, URA.RU

Региональный материнский капитал, положенный тюменцам за третьего и последующих детей, хотят разрешить тратить на газификацию домов и платную медицину. Соответствующий проект разработал департамент соцразвития Тюменской области, документ есть в распоряжении URA.RU.

«Внести изменения в постановление „О региональном материнском (семейном) капитале“. Подпункт 1 пункта 7 приложения изложить в следующей редакции: приобретение, строительство, ремонт, газификация жилого помещения (включая расходы на приобретение приборов и оборудования, а также затраты на доставку и упаковку)», — такое предложение разработал департамент. Документ выставлен на общественное обсуждение.

Данный пункт касается 100 тысяч рублей средств регионального материнского капитала, который тюменцы получают за усыновление или рождение третьего и последующих детей. Сейчас в списке возможных трат отсутствует возможность направления денег на подключение газа.

Второе изменение, которое хотят внести власти: разрешить тратить деньги на платную медицину. В том числе — покупку лекарств и медицинских изделий. Обсуждение изменений завершится 15 февраля.