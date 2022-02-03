Мэр Перми презентовал проект, который изменит город

В питомнике в Перми будут выращивать 15 тысяч деревьев в год Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Администрация Перми планирует организовать муниципальный питомник для выращивания растений. Об этом сообщает в Instagram мэр Перми Алексей Демкин.

«Сейчас для нужд муниципалитета крупномеры (взрослые деревья от трех до пятнадцати метров в высоту, используемые для посадок с хозяйственной и декоративной целью — прим. ред.) закупаются в других регионах. Эффективнее заготавливать нужный посадочный материал самим. Муниципальный питомник будет выращивать растения, потом высаживать на улицах, парках и скверах, ухаживать за зелеными насаждениями и мониторить их состояние», — объясняет глава Перми.

Питомник будет расположен рядом с Восточным обходом города. По словам Демкина, первые саженцы в нем высадят осенью. Сейчас власти готовят техническое задание на проектирование питомника. «Понятно, что процесс создания питомника небыстрый, но мы планируем выйти на проектную мощность (более 15 тысяч крупномеров в год) через пять лет», — обещает Алексей Демкин.

В конце прошлого года глава Перми распорядился создать отдельное муниципальное учреждение, которое будет заниматься озеленением города. Основной задачей «Горзеленстроя» станет выработка единых подходов к этой деятельности.