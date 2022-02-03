03 февраля 2022
02 февраля 2022

В Тюменской области стало опасно выезжать за город

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за метели на трассах ухудшилась видимость Фото:

Снегопад, накрывший Тюмень и, частично, Тюменскую область, сделал выезд на загородные трассы небезопасным для автомобилистов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД региона. На одной из федеральных дорог уже пострадали пять человек, в том числе — дети.

«В условиях снегопада рекомендуем автомобилистам быть осторожнее на загородных дорогах, выбирать скорость и дистанцию с учетом плохой видимости, а также дорожных условий. Утром обострилась аварийная обстановка на федеральной трассе Тюмень — Омск, произошло два ДТП с пострадавшими», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

В авариях получили травмы пять человек. Так, «Рено» и «Лада» столкнулись на 37-м километре трассы. Предварительно, 32-летняя водитель иномарки выехала на встречную полосу. Пострадала сама женщина, двое ее дочерей — пяти и семи лет, а также водитель «Лады».

Второе ДТП случилось на 25-м километре, где столкнулись «БМВ» и «Шкода». Ранения получила 20-летняя девушка за рулем второго автомобиля.

По данным метеосервиса «Вентускай», снегопад в Тюмени продлится минимум до 17:00 4 февраля. Далее осадки вернутся уже только 8 февраля.

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Снегопад, накрывший Тюмень и, частично, Тюменскую область, сделал выезд на загородные трассы небезопасным для автомобилистов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД региона. На одной из федеральных дорог уже пострадали пять человек, в том числе — дети. «В условиях снегопада рекомендуем автомобилистам быть осторожнее на загородных дорогах, выбирать скорость и дистанцию с учетом плохой видимости, а также дорожных условий. Утром обострилась аварийная обстановка на федеральной трассе Тюмень — Омск, произошло два ДТП с пострадавшими», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. В авариях получили травмы пять человек. Так, «Рено» и «Лада» столкнулись на 37-м километре трассы. Предварительно, 32-летняя водитель иномарки выехала на встречную полосу. Пострадала сама женщина, двое ее дочерей — пяти и семи лет, а также водитель «Лады». Второе ДТП случилось на 25-м километре, где столкнулись «БМВ» и «Шкода». Ранения получила 20-летняя девушка за рулем второго автомобиля. По данным метеосервиса «Вентускай», снегопад в Тюмени продлится минимум до 17:00 4 февраля. Далее осадки вернутся уже только 8 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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