Власти ХМАО раздадут 220 миллионов рублей жителям. Условия

04 февраля 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО выделили 220 млн рублей на поддержку гражданских проектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО выделили 220 млн рублей на поддержку гражданских проектов. Рассчитывать на получение гранта могут как физические лица, так и некоммерческие организации. Об этом рассказал заместитель директора фонда «Центра гражданских инициатив» Дмитрий Сафиоллин. «В этом году от лица правительства фондом гражданских инициатив будет продолжаться предоставляться грант губернатора. Это основная финансовая мера поддержки для реализации проектов, которая является универсальной. В этом году грантовый фонд, доступный для активистов, составляет порядка 220 млн рублей. Заявиться может любой активный житель», — сказал Сафиоллин во время онлайн-эфира. Он добавил, что это рекордная сумма, которую округ выделил для реализации грантов. Прием заявок для НКО уже ведется и продлится до 13 февраля. Для физических лиц конкурс пройдет летом. На сайте фонда указано, что физические лица могут рассчитывать на получение гранта в размере 250 тысяч рублей, а некоммерческие организации на сумму до 500 тысяч рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО выделили 220 млн рублей на поддержку гражданских проектов. Рассчитывать на получение гранта могут как физические лица, так и некоммерческие организации. Об этом рассказал заместитель директора фонда «Центра гражданских инициатив» Дмитрий Сафиоллин. «В этом году от лица правительства фондом гражданских инициатив будет продолжаться предоставляться грант губернатора. Это основная финансовая мера поддержки для реализации проектов, которая является универсальной. В этом году грантовый фонд, доступный для активистов, составляет порядка 220 млн рублей. Заявиться может любой активный житель», — сказал Сафиоллин во время онлайн-эфира. Он добавил, что это рекордная сумма, которую округ выделил для реализации грантов. Прием заявок для НКО уже ведется и продлится до 13 февраля. Для физических лиц конкурс пройдет летом. На сайте фонда указано, что физические лица могут рассчитывать на получение гранта в размере 250 тысяч рублей, а некоммерческие организации на сумму до 500 тысяч рублей.