03 февраля 2022
02 февраля 2022

Власти ЯНАО определятся с важным назначением в конце месяца

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О назначении Константина Оболтина на должность исполняющего обязанности директора департамента стало известно 1 октября Фото:

Директора департамента информационных технологий и связи ЯНАО окончательно назначат в конце февраля. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

«Вопрос назначения директора департамента информационных технологий и связи ЯНАО в текущий момент находится на стадии рассмотрения. К концу февраля будет принято решение об утверждении кандидатуры на должность руководителя ведомства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас исполняющим обязанности руководителя департамента является Константин Оболтин. Как только его назначили на эту должность, источники URA.RU сообщали, что скорее всего он в последствии и будет главой ведомства.

Однако положение Оболтина осложнило то, что на его брата — главу ПАО «Ростелеком» в ЯНАО Александра Оболтина завели дело о коррупции. Как сообщал источник агентства, этот скандал нужен был именно для того, чтобы помешать исполняющему обязанности руководителю занять место главы департамента на постоянной основе.

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Директора департамента информационных технологий и связи ЯНАО окончательно назначат в конце февраля. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «Вопрос назначения директора департамента информационных технологий и связи ЯНАО в текущий момент находится на стадии рассмотрения. К концу февраля будет принято решение об утверждении кандидатуры на должность руководителя ведомства», — говорится в сообщении пресс-службы. Сейчас исполняющим обязанности руководителя департамента является Константин Оболтин. Как только его назначили на эту должность, источники URA.RU сообщали, что скорее всего он в последствии и будет главой ведомства. Однако положение Оболтина осложнило то, что на его брата — главу ПАО «Ростелеком» в ЯНАО Александра Оболтина завели дело о коррупции. Как сообщал источник агентства, этот скандал нужен был именно для того, чтобы помешать исполняющему обязанности руководителю занять место главы департамента на постоянной основе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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