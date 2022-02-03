Власти ЯНАО определятся с важным назначением в конце месяца

О назначении Константина Оболтина на должность исполняющего обязанности директора департамента стало известно 1 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директора департамента информационных технологий и связи ЯНАО окончательно назначат в конце февраля. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

«Вопрос назначения директора департамента информационных технологий и связи ЯНАО в текущий момент находится на стадии рассмотрения. К концу февраля будет принято решение об утверждении кандидатуры на должность руководителя ведомства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас исполняющим обязанности руководителя департамента является Константин Оболтин. Как только его назначили на эту должность, источники URA.RU сообщали, что скорее всего он в последствии и будет главой ведомства.

Однако положение Оболтина осложнило то, что на его брата — главу ПАО «Ростелеком» в ЯНАО Александра Оболтина завели дело о коррупции. Как сообщал источник агентства, этот скандал нужен был именно для того, чтобы помешать исполняющему обязанности руководителю занять место главы департамента на постоянной основе.