Семь человек умерли из-за обследования в больнице Петербурга

Пациенты умерли после прохождения обследования в больнице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Санкт-Петербурге семь человек умерли от отравления барием после гастроскопии. Об этом рассказали в Следственном комитете региона.

«По версии следствия, в указанном центре на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги населению с применением промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В период с декабря 2021 года по январь 2022 года семь пациентов, проходивших обследование, скончались», — сообщается на сайте регионального СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109, ч.3 ст. 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи установили организацию, которая поставляла этот химический препарат. Расследование продолжается. В качестве подозреваемой также задержали заведующую отделением лучевой диагностики центра, передает «Пятый канал». Обсуждается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинения.

Ранее правоохранители задержали главврача больницы, в которой после обследования скончались пациенты. До этого было известно о смерти трех пациентов после гастроскопии. предполагается, что во время процедуры могли использовать некачественный барий промышленного производства.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам