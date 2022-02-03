Куйвашев отправил мэров в собачьи приюты

Губернатор Евгений Куйвашев поручил мэрам усиленно заняться вопросом отлова собак Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил мэрам найти волонтеров для службы отлова собак, дать машины, а также договориться с бизнесом, чтобы тот отдавал остатки пищи в приюты для собак. Об этом губернатор сообщил в соцсетях.

«Уважаемые мэры <…> Я поручаю вам лично проехать по всем передержкам и приютам, узнать, что там происходит. Найдите службам отлова собак волонтеров, дайте машины для поиска стай. В течение двух недель нужно отловить всех бездомных собак и стерилизовать их <…> Если понадобится дополнительная еда для собак — договоритесь с бизнесом, чтобы отдавали остатки из столовых», — написал Куйвашев в своем instagram-аккаунте.

Он отметил, что ситуация с бродячими собаками в регионе непростая. «Вы хотите, чтобы у нас дошло до трагедии, как в Забайкалье? Я не хочу», — добавил он. Также Куйвашев выделил города, из которых поступает больше всего жалоб: Североуральск, Серов, Нижний Тагил, Красноуфимск и Краснотурьинск. Мэрам этих городов придется лично отчитаться перед губернатором. «Вы же главы, в конце концов, это ваша ответственность», — пишет он.

Ранее в Нижнем Тагиле стая бродячих собак напала на восьмилетнюю девочку, которая шла на утренник в школе. В Академическом районе Екатеринбурга стая собак неоднократно нападала на детей и взрослых. Собаки напали на ребенка, который возвращался со школы и нанесли ему рваную рану.

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