Мэрия Нового Уренгоя со скандалом разорвала строительный контракт. «Нам такие работники не нужны»

Власти Нового Уренгоя не могут найти добросовестных подрядчиков Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов со скандалом объявил о расторжении договора с недобросовестной строительной компанией, которая отвечала за реконструкцию бассейна детской спортивной школы «Юность». Об этом мэр написал в своем telegram-канале.

«Будем менять подрядчика, который ремонтирует бассейн „Юность“. Нам такие работники не нужны сто процентов — с декабря на объекте никаких движений», — подчеркнул градоначальник.

По слова Воронова, дирекцией капитального строительства было направлено уведомление, что подрядчику дан месяц. Однако прошло 20 дней и ничего не изменилось. «Нам нужны добросовестные исполнители. Не получается работать на севере в наших условиях? Тренируйтесь в другом месте, нам такой подход не нужен. Есть задача — выполняем», — добавил он.

Как сообщили источники URA.RU, недобросовестной фирмой является компания «ООО ИНТЕБ», которая до этого занималась строительством спортивной школы «Арктика» в Надыме. На момент публикации комментарии компании получить не удалось — на сообщение URA.RU представители фирмы не ответили.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО не могут найти подрядчика за 1,5 миллиарда рублей для строительства школы. Тогда учреждение выставили на аукцион на сайте госзакупок.

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