СМИ: Тереза Мэй стала кандидатом на пост генсека НАТО

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Тереза Мэй, путин владимир, мэй тереза
Тереза Мэй может занять новую должность Фото:

Бывший премьер Великобритании Тереза Мэй стала кандидатом на пост генсека НАТО. Об этом сообщило немецкое агентство DPA.

Претендентом на должность генерального секретаря альянса помимо Терезы Мэй стал глава правительства Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр из Эстонии Кая Каллас, президент Румынии Клаус Йоханнис и бывший глава евродипломатии Федерика Могерини. Информацию передает DPA в Twitter.

Ранее в правительстве Норвегии сообщили, что генсек НАТО Йенс Столтенберг покинет пост в сентябре 2022 года. Его выдвинули на пост главы Центробанка Норвегии.

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Бывший премьер Великобритании Тереза Мэй стала кандидатом на пост генсека НАТО. Об этом сообщило немецкое агентство DPA. Претендентом на должность генерального секретаря альянса помимо Терезы Мэй стал глава правительства Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр из Эстонии Кая Каллас, президент Румынии Клаус Йоханнис и бывший глава евродипломатии Федерика Могерини. Информацию передает DPA в Twitter. Ранее в правительстве Норвегии сообщили, что генсек НАТО Йенс Столтенберг покинет пост в сентябре 2022 года. Его выдвинули на пост главы Центробанка Норвегии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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