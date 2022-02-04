Столтенберг уйдет с поста генсека НАТО

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Йенс Столтенберг будет управляющим в Центробанке Норвегии Фото:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг покинет свой пост в 2022 году. Об этом рассказали в правительстве Норвегии.

«Столтенберг уйдет с поста генерального секретаря НАТО в конце сентября 2022 года», — указано на сайте правительства Норвегии. Столтенберг займет должность управляющего Центробанка Норвегии.

В министерстве финансов посчитали Столтенберга наиболее подходящим кандидатом. «Сочетание финансового образования, понимания общества и управленческого опыта, которым обладают немногие в Норвегии, делает его очень подходящим топ-менеджером», — считает глава Минфина Трюгве Слагсволд Ведум.

Столтенберг окончил экономический факультет Университета Осло. Он является генсеком НАТО с 2014 года. Также он был премьер-министром, министром финансов и министром бизнеса и энергетики.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг покинет свой пост в 2022 году. Об этом рассказали в правительстве Норвегии. «Столтенберг уйдет с поста генерального секретаря НАТО в конце сентября 2022 года», — указано на сайте правительства Норвегии. Столтенберг займет должность управляющего Центробанка Норвегии. В министерстве финансов посчитали Столтенберга наиболее подходящим кандидатом. «Сочетание финансового образования, понимания общества и управленческого опыта, которым обладают немногие в Норвегии, делает его очень подходящим топ-менеджером», — считает глава Минфина Трюгве Слагсволд Ведум. Столтенберг окончил экономический факультет Университета Осло. Он является генсеком НАТО с 2014 года. Также он был премьер-министром, министром финансов и министром бизнеса и энергетики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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