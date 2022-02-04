Столтенберг уйдет с поста генсека НАТО

Йенс Столтенберг будет управляющим в Центробанке Норвегии Фото: официальный сайт НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг покинет свой пост в 2022 году. Об этом рассказали в правительстве Норвегии.

«Столтенберг уйдет с поста генерального секретаря НАТО в конце сентября 2022 года», — указано на сайте правительства Норвегии. Столтенберг займет должность управляющего Центробанка Норвегии.

В министерстве финансов посчитали Столтенберга наиболее подходящим кандидатом. «Сочетание финансового образования, понимания общества и управленческого опыта, которым обладают немногие в Норвегии, делает его очень подходящим топ-менеджером», — считает глава Минфина Трюгве Слагсволд Ведум.

Столтенберг окончил экономический факультет Университета Осло. Он является генсеком НАТО с 2014 года. Также он был премьер-министром, министром финансов и министром бизнеса и энергетики.