Полковник: армия РФ окружает ВСУ на четырех направлениях

Эксперт: российская армия взяла ВСУ в кольцо на четырех направлениях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские вооруженные силы окружают украинских военных на четырех направлениях в ходе спецоперации на Украине. Об этом в интервью URA.RU заявил начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения ВВС России в 2007—2009 годах, полковник Сергей Хатылев.

«Может сложиться ситуация с четырьмя котлами [окружение войск]. На южном направлении под Донецком, в районе Днепропетровска, в районе Киева, еще один может нарисоваться в районе Ивано-Франковска, если [российские военные] отработают в этой части до Днепра», — рассказал Хатылев.

Он пояснил, что когда войска находятся в котле — это является наихудшим положением, ведь вокруг группировки все заблокировано. Хатылев подчеркнул, что российские военные организовывают безопасные коридоры, через которые могут выйти мирные жители и сложившие оружие бойцы ВСУ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, российские военные корректно относятся к украинским мирным жителям и уважительно обращаются со сдавшимися солдатами. Тем не менее ВСУ не только блокирует передвижение жителей, пытающихся покинуть зону боевых действий, но и использует их в качестве живого щита, отмечают в оборонном ведомстве.

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