Полковник раскрыл тактику спецоперации Путина на Украине

«Российские войска создали три котла, на очереди — четвертый»

03 марта 2022 в 20:17 Размер текста - 17 +

Армия РФ защищает мирное население на Украине от нацистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тактика российских войск во время спецоперации на Украине заключается в создании котлов, из которых противник может выйти только сложив оружие. Об этом заявил URA.RU начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения ВВС России в 2007—2009 годах Сергей Хатылев. По его мнению, так реализуется цель президента Владимира Путина по демилитаризации Украины. Сколько времени займет спецоперация, будет ли мобилизация россиян или военное положение, эксперт рассказал в интервью URA.RU. — Путин заявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В интернете распространяются карты, на которых показано, как российские войска окружают вооруженные силы Украины. Что сейчас происходит, речь реально об окружении украинской армии? — Тактическая и оперативная ситуация, которая сложилась на территории Украины с точки зрения применения вооруженных сил, сегодня следующая. Первый котел [окружение войск] под Донецком — с одной стороны там действует группировка ЛНР и ДНР [Луганской и Донецкой Народных Республик], а с другой стороны с с северного направления ее замыкают наши вооруженные силы. В рамках демилитаризации, украинским военным предлагается сложить оружие Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Вторая группировка в районе Днепропетровска: там организуется еще один котел, и ВСУ будет нанесено поражение. Третий котел будет организовываться под Киевом, там практически с трех сторон находятся войска. Может сложиться ситуация с четырьмя котлами: на южном направлении под Донецком, в районе Днепропетровска, в районе Киева, еще один может нарисоваться в районе Ивано-Франковска, если [российские военные] отработают в этой части до Днепра. Когда войска находятся в котле они не могут никуда выйти. Это самое наихудшее положение, когда вокруг группировки все заблокировано. Поэтому украинским военным в окружении предлагается сдавать оружие и выходить через безопасный коридор. Организован коридор для мирных жителей в Киеве. — Надо ли освобождать Одессу и распространять на нее спецоперацию? — По Одессе, мы же там трое суток стояли и могли как американцы разбомбить город: квартал слева, квартал справа и улица взята. Но мы так не действуем! Мы обеспечиваем безопасность жителей. Методика действий российских войск одна и та же: минимальный ущерб для гражданских и тех, кто складывает оружие. Если бы мы этим не занимались и этого не делали, мы бы в два-три раза быстрее занимали эти города. Но нет физического смысла на сегодняшнем этапе развития вооруженных сил и человечества по старинке брать города, водружать знамена. — Сейчас в интернете ходит много слухов. Один из них, что президент Владимир Путин может объявить в стране военное положение. В каких случаях принимается такое решение? В отличие от Донбасса, Россия не будет объявлять о всеобщей мобилизации — регулярной армии достаточно для завершения спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Военное положение может быть объявлено только при угрозе территориальной целостности нашего государства, либо при нанесении удара вражеским государством. Чтобы признать, что это вражеский удар, государство должно быть вражеским, то есть объявить нам войну или нанести внезапный удар. Обычно этому предшествуют политические действия. На сегодня предпосылок для введения военного положения ни физически, ни теоретически не существует. [Об этом же 3 марта заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков]. — Еще ходят слухи о скорой всеобщей мобилизации. Есть ли для этого предпосылки? Военный призыв не привязан к спецоперации, он идет штатно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Это фейк, однозначно. Необходимости нет. На сегодня та группировка, которая действует на Украине, справляется со своими задачами. Увеличивать количество вооруженных сил нет необходимости. Посмотрите репортажи, которые показывают наше телевидение, когда молодые ребята 18-20 лет пытаются приходить в военкомат, говорят: «Мы — патриоты своей родины, хотели бы защищать ее, призовите нас в ряды вооруженных сил». А им ответ: «Извините, у нас войска укомплектованы, призыв будет в штатное время». На Украине [в составе российский вооруженных сил] действуют только контрактники, подготовленные военнослужащие. Военный призыв к спецоперации не привязан, он идет штатно. — У вас нет ощущения, что спецоперация на Украине затягивается? Спецоперацией руководят Владимир Путин (слева), Сергей Шойгу (справа) и генштаб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Сроков никто не и устанавливал. Общественности эти сроки неизвестны. Нам эти сроки неизвестны. Руководит спецоперацией президент, министр обороны [Сергей Шойгу] и генеральный штаб. Ощущения и наши взгляды на сроки — это наша субъективная оценка. Российские военные столкнулись с тем, что нацисты и боевики [в рядах Вооруженных сил Украины — ВСУ] используют тактику террористов, которая использовалась ими в Сирии: они берут в заложники детей, стариков и женщин. Российские военные в этой ситуации не стреляют по [гражданским] объектам, а выкуривают этих товарищей. С этой точки зрения, может быть, сроки немного увеличиваются, но они продиктованы обеспечением безопасности украинского населения и тех войск ВСУ, которые складывают оружие и выходят из окружения. — Когда Путин объявит о завершении спецоперации, чем она должна закончиться? — Она закончится после выполнения тех задач, которые поставил Путин. Вы их слышали: денацификация, уничтожение вооружения украинской армии. Сколько времени на это может уйти, мы сейчас не можем знать. Когда эти задачи будут выполнены, официально будет объявлено, что спецоперация закончилась. Также будут найдены участники геноцида в Донбассе и на другой территории Украины. Они будут привлечены к уголовной ответственности. — Могут ли страны НАТО вступить в военный конфликт с Россией на Украине, несмотря на их заявления об обратном? Статья по теме Полковник: почему события на Украине — спецоперация, а не война — Вы прекрасно слышали, что сказали глава США Джо Байден, президент Польши Анджей Дуда и премьер Болгарии Кирил Петков: намерений вступать в военный конфликт у них на сегодня нет. Говорить, что страны НАТО попытаются войти на Украину — Путин предупредил, что если они вмешаются в конфликт, мы нанесем удар, который они раньше не ощущали. Это не просто слова. У нас есть гиперзвуковое и атмосферное оружие. Я думаю, ни один нормальный человек в НАТО не будет пытаться двигать туда войска, когда российские силы стратегического сдерживания находятся в полной готовности к открытию огня в боевом режиме. — Вы напомнили, что Путин перевел стратегические силы в режим полной готовности. Хочется уточнить, от кого конкретно мы защищаемся? — Мы защищаемся от стран НАТО, среди которых Франция и Великобритания имеют ядерное оружие, а также от США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Тактика российских войск во время спецоперации на Украине заключается в создании котлов, из которых противник может выйти только сложив оружие. Об этом заявил URA.RU начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения ВВС России в 2007—2009 годах Сергей Хатылев. По его мнению, так реализуется цель президента Владимира Путина по демилитаризации Украины. Сколько времени займет спецоперация, будет ли мобилизация россиян или военное положение, эксперт рассказал в интервью URA.RU. — Путин заявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В интернете распространяются карты, на которых показано, как российские войска окружают вооруженные силы Украины. Что сейчас происходит, речь реально об окружении украинской армии? — Тактическая и оперативная ситуация, которая сложилась на территории Украины с точки зрения применения вооруженных сил, сегодня следующая. Первый котел [окружение войск] под Донецком — с одной стороны там действует группировка ЛНР и ДНР [Луганской и Донецкой Народных Республик], а с другой стороны с с северного направления ее замыкают наши вооруженные силы. Вторая группировка в районе Днепропетровска: там организуется еще один котел, и ВСУ будет нанесено поражение. Третий котел будет организовываться под Киевом, там практически с трех сторон находятся войска. Может сложиться ситуация с четырьмя котлами: на южном направлении под Донецком, в районе Днепропетровска, в районе Киева, еще один может нарисоваться в районе Ивано-Франковска, если [российские военные] отработают в этой части до Днепра. Когда войска находятся в котле они не могут никуда выйти. Это самое наихудшее положение, когда вокруг группировки все заблокировано. Поэтому украинским военным в окружении предлагается сдавать оружие и выходить через безопасный коридор. Организован коридор для мирных жителей в Киеве. — Надо ли освобождать Одессу и распространять на нее спецоперацию? — По Одессе, мы же там трое суток стояли и могли как американцы разбомбить город: квартал слева, квартал справа и улица взята. Но мы так не действуем! Мы обеспечиваем безопасность жителей. Методика действий российских войск одна и та же: минимальный ущерб для гражданских и тех, кто складывает оружие. Если бы мы этим не занимались и этого не делали, мы бы в два-три раза быстрее занимали эти города. Но нет физического смысла на сегодняшнем этапе развития вооруженных сил и человечества по старинке брать города, водружать знамена. — Сейчас в интернете ходит много слухов. Один из них, что президент Владимир Путин может объявить в стране военное положение. В каких случаях принимается такое решение? — Военное положение может быть объявлено только при угрозе территориальной целостности нашего государства, либо при нанесении удара вражеским государством. Чтобы признать, что это вражеский удар, государство должно быть вражеским, то есть объявить нам войну или нанести внезапный удар. Обычно этому предшествуют политические действия. На сегодня предпосылок для введения военного положения ни физически, ни теоретически не существует. [Об этом же 3 марта заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков]. — Еще ходят слухи о скорой всеобщей мобилизации. Есть ли для этого предпосылки? — Это фейк, однозначно. Необходимости нет. На сегодня та группировка, которая действует на Украине, справляется со своими задачами. Увеличивать количество вооруженных сил нет необходимости. Посмотрите репортажи, которые показывают наше телевидение, когда молодые ребята 18-20 лет пытаются приходить в военкомат, говорят: «Мы — патриоты своей родины, хотели бы защищать ее, призовите нас в ряды вооруженных сил». А им ответ: «Извините, у нас войска укомплектованы, призыв будет в штатное время». На Украине [в составе российский вооруженных сил] действуют только контрактники, подготовленные военнослужащие. Военный призыв к спецоперации не привязан, он идет штатно. — У вас нет ощущения, что спецоперация на Украине затягивается? — Сроков никто не и устанавливал. Общественности эти сроки неизвестны. Нам эти сроки неизвестны. Руководит спецоперацией президент, министр обороны [Сергей Шойгу] и генеральный штаб. Ощущения и наши взгляды на сроки — это наша субъективная оценка. Российские военные столкнулись с тем, что нацисты и боевики [в рядах Вооруженных сил Украины — ВСУ] используют тактику террористов, которая использовалась ими в Сирии: они берут в заложники детей, стариков и женщин. Российские военные в этой ситуации не стреляют по [гражданским] объектам, а выкуривают этих товарищей. С этой точки зрения, может быть, сроки немного увеличиваются, но они продиктованы обеспечением безопасности украинского населения и тех войск ВСУ, которые складывают оружие и выходят из окружения. — Когда Путин объявит о завершении спецоперации, чем она должна закончиться? — Она закончится после выполнения тех задач, которые поставил Путин. Вы их слышали: денацификация, уничтожение вооружения украинской армии. Сколько времени на это может уйти, мы сейчас не можем знать. Когда эти задачи будут выполнены, официально будет объявлено, что спецоперация закончилась. Также будут найдены участники геноцида в Донбассе и на другой территории Украины. Они будут привлечены к уголовной ответственности. — Могут ли страны НАТО вступить в военный конфликт с Россией на Украине, несмотря на их заявления об обратном? — Вы прекрасно слышали, что сказали глава США Джо Байден, президент Польши Анджей Дуда и премьер Болгарии Кирил Петков: намерений вступать в военный конфликт у них на сегодня нет. Говорить, что страны НАТО попытаются войти на Украину — Путин предупредил, что если они вмешаются в конфликт, мы нанесем удар, который они раньше не ощущали. Это не просто слова. У нас есть гиперзвуковое и атмосферное оружие. Я думаю, ни один нормальный человек в НАТО не будет пытаться двигать туда войска, когда российские силы стратегического сдерживания находятся в полной готовности к открытию огня в боевом режиме. — Вы напомнили, что Путин перевел стратегические силы в режим полной готовности. Хочется уточнить, от кого конкретно мы защищаемся? — Мы защищаемся от стран НАТО, среди которых Франция и Великобритания имеют ядерное оружие, а также от США.