03 февраля 2022
02 февраля 2022

Для тюменцев введут новый прямой рейс

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы в Волгоград начнут выполнять с 7 февраля Фото:

Компания Utair с 7 февраля введет в расписание новый прямой рейс из Тюмени в Волгоград. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«С 7 февраля Utair запускает новый рейс Тюмень — Волгоград. Полеты будут осуществляться по понедельникам и субботам, на турбовинтовом ATR-72 вместимостью 70 кресел. Это один из самых экологичных лайнеров со сниженным выбросом CO2», — рассказали URA.RU в пресс-службе авиакомпании.

Цены на билеты будут начинаться от 3 021 рубля. В пути пассажирам предстоит провести четыре часа.

Ранее URA.RU писало, что Utair возобновила один из рейсов из ХМАО в Тюмень. С 11 января жители областной столицы могут напрямую летать в Нягань.

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Компания Utair с 7 февраля введет в расписание новый прямой рейс из Тюмени в Волгоград. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании. «С 7 февраля Utair запускает новый рейс Тюмень — Волгоград. Полеты будут осуществляться по понедельникам и субботам, на турбовинтовом ATR-72 вместимостью 70 кресел. Это один из самых экологичных лайнеров со сниженным выбросом CO2», — рассказали URA.RU в пресс-службе авиакомпании. Цены на билеты будут начинаться от 3 021 рубля. В пути пассажирам предстоит провести четыре часа. Ранее URA.RU писало, что Utair возобновила один из рейсов из ХМАО в Тюмень. С 11 января жители областной столицы могут напрямую летать в Нягань.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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