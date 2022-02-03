Для тюменцев введут новый прямой рейс

Рейсы в Волгоград начнут выполнять с 7 февраля Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Компания Utair с 7 февраля введет в расписание новый прямой рейс из Тюмени в Волгоград. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«С 7 февраля Utair запускает новый рейс Тюмень — Волгоград. Полеты будут осуществляться по понедельникам и субботам, на турбовинтовом ATR-72 вместимостью 70 кресел. Это один из самых экологичных лайнеров со сниженным выбросом CO2», — рассказали URA.RU в пресс-службе авиакомпании.

Цены на билеты будут начинаться от 3 021 рубля. В пути пассажирам предстоит провести четыре часа.

Ранее URA.RU писало, что Utair возобновила один из рейсов из ХМАО в Тюмень. С 11 января жители областной столицы могут напрямую летать в Нягань.