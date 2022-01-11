Utair возобновила рейс из ХМАО в Тюмень

11 января 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

У жителей Нягани появилась возможность летать прямым рейсом в Тюмень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпания Utair возобновила прямой рейс из Нягани в Тюмень. Об этом сообщил глава Нягани Иван Ямашев в своем аккаунте в Instagram. «Новый 2022 год для аэропорта Нягани начался с положительных изменений — пополнилось расписание полетов. С 11 января возобновляется прямой рейс на Тюмень. Авиакомпания „ЮТэйр“ будет выполнять полеты два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Билеты, ориентировочная стоимость которых составит 3700 рублей, уже есть в продаже», — написал Ямашев. Кроме того, мэр уточнил, что по средам и четвергам из Нягани летает рейс до Белоярского. Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году у Utair появились прямые рейсы из Тобольска в Сургут и Нижневартовск. Они выполняются по понедельникам, четвергам и субботам. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Авиакомпания Utair возобновила прямой рейс из Нягани в Тюмень. Об этом сообщил глава Нягани Иван Ямашев в своем аккаунте в Instagram. «Новый 2022 год для аэропорта Нягани начался с положительных изменений — пополнилось расписание полетов. С 11 января возобновляется прямой рейс на Тюмень. Авиакомпания „ЮТэйр“ будет выполнять полеты два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Билеты, ориентировочная стоимость которых составит 3700 рублей, уже есть в продаже», — написал Ямашев. Кроме того, мэр уточнил, что по средам и четвергам из Нягани летает рейс до Белоярского. Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году у Utair появились прямые рейсы из Тобольска в Сургут и Нижневартовск. Они выполняются по понедельникам, четвергам и субботам.