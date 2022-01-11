Utair возобновила рейс из ХМАО в Тюмень

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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
У жителей Нягани появилась возможность летать прямым рейсом в Тюмень Фото:

Авиакомпания Utair возобновила прямой рейс из Нягани в Тюмень. Об этом сообщил глава Нягани Иван Ямашев в своем аккаунте в Instagram.

«Новый 2022 год для аэропорта Нягани начался с положительных изменений — пополнилось расписание полетов. С 11 января возобновляется прямой рейс на Тюмень. Авиакомпания „ЮТэйр“ будет выполнять полеты два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Билеты, ориентировочная стоимость которых составит 3700 рублей, уже есть в продаже», — написал Ямашев. Кроме того, мэр уточнил, что по средам и четвергам из Нягани летает рейс до Белоярского.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году у Utair появились прямые рейсы из Тобольска в Сургут и Нижневартовск. Они выполняются по понедельникам, четвергам и субботам.

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Авиакомпания Utair возобновила прямой рейс из Нягани в Тюмень. Об этом сообщил глава Нягани Иван Ямашев в своем аккаунте в Instagram. «Новый 2022 год для аэропорта Нягани начался с положительных изменений — пополнилось расписание полетов. С 11 января возобновляется прямой рейс на Тюмень. Авиакомпания „ЮТэйр“ будет выполнять полеты два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Билеты, ориентировочная стоимость которых составит 3700 рублей, уже есть в продаже», — написал Ямашев. Кроме того, мэр уточнил, что по средам и четвергам из Нягани летает рейс до Белоярского. Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году у Utair появились прямые рейсы из Тобольска в Сургут и Нижневартовск. Они выполняются по понедельникам, четвергам и субботам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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