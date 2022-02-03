Назначен руководитель пермского СК

Новый руководитель пермского СК приступил к своим обязанностям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Исполнять обязанности руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю поручено генерал-майору юстиции Валерию Сафонову. Об этом сообщается на сайте ведомства. К исполнению своих обязанностей Сафонов приступил с 4 февраля.

«Приказом председателя СК РФ [Александра Бастрыкина] исполняющим обязанности по вакантной должности руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю Сафонов Валерий Александрович», — отмечается на сайте. В январе Сафонов был назначен первым заместителем руководителя пермского ведомства.

До этого он занимал аналогичную должность в СУ СКР по Волгоградской области. После гибели прежнего руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева ведомство в статусе «и.о.» возглавлял полковник юстиции Дмитрий Анащенко.