03 февраля 2022

Назначен руководитель пермского СК

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Чернятьев Денис. Генерал СК РФ по челябинской области. Челябинск, генерал, лампасы
Новый руководитель пермского СК приступил к своим обязанностям Фото:

Исполнять обязанности руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю поручено генерал-майору юстиции Валерию Сафонову. Об этом сообщается на сайте ведомства. К исполнению своих обязанностей Сафонов приступил с 4 февраля.

«Приказом председателя СК РФ [Александра Бастрыкина] исполняющим обязанности по вакантной должности руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю Сафонов Валерий Александрович», — отмечается на сайте. В январе Сафонов был назначен первым заместителем руководителя пермского ведомства.

До этого он занимал аналогичную должность в СУ СКР по Волгоградской области. После гибели прежнего руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева ведомство в статусе «и.о.» возглавлял полковник юстиции Дмитрий Анащенко.

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Исполнять обязанности руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю поручено генерал-майору юстиции Валерию Сафонову. Об этом сообщается на сайте ведомства. К исполнению своих обязанностей Сафонов приступил с 4 февраля. «Приказом председателя СК РФ [Александра Бастрыкина] исполняющим обязанности по вакантной должности руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю Сафонов Валерий Александрович», — отмечается на сайте. В январе Сафонов был назначен первым заместителем руководителя пермского ведомства. До этого он занимал аналогичную должность в СУ СКР по Волгоградской области. После гибели прежнего руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева ведомство в статусе «и.о.» возглавлял полковник юстиции Дмитрий Анащенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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