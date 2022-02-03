Возраст Шигирского идола может достигать 12 тысяч лет, власти используют его для продвижения Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вице-мэр Екатеринбурга по политике и СМИ Сергей Плахотин поклонился Шигирскому идолу — древнейшей в мире сохранившейся деревянной скульптуре (ей около 12 тысяч лет), которая находится в Свердловском краеведческом музее. Таким образом стартовал второй этап кампании по продвижению артефакта — на международную арену, сообщил URA.RU сам Плахотин. По его словам, для этого создан специальный оргкомитет.

В месте с ним в церемонии участвовали режиссер Алексей Федорченко, убранист Дмитрий Москвин, эксперт по PR Евгений Потапов. Бывшего главы правительства Свердловской области Алексея Воробьева на ней не было, но он также в оргкомитете, уточнил Плахотин.

«Надо продвигать не только идола и всю Шигирскую культуру, которая включает в себя больше двух тысяч артефактов, но и Екатеринбург. При этом хотелось бы уйти от разъединяющего общество слова „идол“. Поэтому один из вариантов для продвижения — Шигир из Екатеринбурга. На самом деле, у нас родилось сразу много идей —Алексей Федорченко предлагает возить его [идол] по миру — в Нью-Йорк, Токио… Чтобы люди поняли, насколько это важная величина — Шигир из Екатеринбурга. В России подобных культурных артефактов мирового значения нет», — рассказал чиновник.

О намерении прославлять столицу Урала через Шигирский идол Плахотин объявил в начале 2021 года — сразу после назначения. Власти начали рассказывать об идоле горожанам (через газету «Вечерний Екатеринбург», выходящую 300-тысячным тиражом), и это был первый этап кампании. Совпало, что примерно в это время же время об артефакте начали писать крупные зарубежные СМИ (к примеру, Daily Mail).

Сергей Плахотин (справа) вынашивает пиар-проект с Шигирским идолом с начала 2021 года Фото: читатель URA.RU

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам