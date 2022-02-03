Посольство Белоруссии попросило помощи у Шумкова

В Кургане выселяют из помещения национальный культурный центр белорусов Зауралья фото: Игорь Меркулов

Отделение посольства Белоруссии в Екатеринбурге направило в адрес курганского губернатора Вадима Шумкова обращение. В нем главу региона просят предоставить общественной организации «Национальный культурный центр белорусов Зауралья «Батькавщина» помещение не менее 30 кв. метров после просьбы выехать из нынешнего, рассказала URA.RU руководитель центра Людмила Урванцева.

«Администрация Кургана выселяет нас из помещения по ул. Куйбышева. Я сейчас между небом и землей: мне велели выезжать, а подходящего помещения не дали. Отделение посольства Республики Беларусь в городе Екатеринбурге обратилось к губернатору Вадиму Шумкову с просьбой о содействии в предоставлении нового помещения для национального культурного центра площадью не менее 30 кв. метров», — рассказала Людмила Урванцева.

В январе администрация Кургана уведомила центр о предоставлении помещения по ул. Гоголя, 103а. По словам собеседницы, это «комнатушка в 10 кв. метров». При этом центру предложили отдать национальные костюмы, утварь и библиотеку в другие организации (ДК, музеи). Урванцева возмущена, что при наличии просторных пустых помещений (в КВЦ), у национальных центров в Кургане своих помещений нет. Она отметила, что для полноценного проведения культурных мероприятий, встреч с ветеранами, размещения книг, костюмов, музейных ценностей и детского кружка центру «Батькавщина» тесно будет и в помещении размером 30 кв. метров.

URA.RU направило запрос в правительство Курганской области и администрацию города Кургана с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответы не поступили.

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