Генетики развеяли миф о передаче COVID-антител с молоком матери

08 февраля 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

Дети наиболее защищены от тяжелого коронавируса, чем взрослые Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Маловероятно, что молоко матери, имеющей иммунитет от коронавируса, способно защитить ребенка от заражения. Таким мнением с URA.RU поделился генетик, руководитель научно-медицинского Центра «Genetico», основатель Института стволовых клеток человека Артур Исаев. «Иммунитет к коронавирусу не слишком устойчивый. Предположить, что когда мама кормит малыше, у нее много антител, которые выделяются и могут передаваться ребенку и защитить его — это несколько радужное представление», — сказал Артур Исаев. Специалист по геномике и эволюционной биологии Михаил Гельфанд выразил похожее мнение. «Про коронавирус никто не знает. Недостаточно данных. С практической точки зрения, я бы не стал на это рассчитывать. Использовать это, как рекомендацию, было бы крайне опрометчиво», — отметил специалист. Исаев добавил, что дети наиболее защищены от заражения и тяжелого течения коронавируса. «Этот вирус проникает в организм человека используя рецептор, который, как правило, у молодых людей до 20-30 лет очень мало экспрессирован. Это обуславливает, что у детей болезнь протекает в более легких формах. И низкие риски осложнений связаны тоже с этим», — пояснил генетик. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Маловероятно, что молоко матери, имеющей иммунитет от коронавируса, способно защитить ребенка от заражения. Таким мнением с URA.RU поделился генетик, руководитель научно-медицинского Центра «Genetico», основатель Института стволовых клеток человека Артур Исаев. «Иммунитет к коронавирусу не слишком устойчивый. Предположить, что когда мама кормит малыше, у нее много антител, которые выделяются и могут передаваться ребенку и защитить его — это несколько радужное представление», — сказал Артур Исаев. Специалист по геномике и эволюционной биологии Михаил Гельфанд выразил похожее мнение. «Про коронавирус никто не знает. Недостаточно данных. С практической точки зрения, я бы не стал на это рассчитывать. Использовать это, как рекомендацию, было бы крайне опрометчиво», — отметил специалист. Исаев добавил, что дети наиболее защищены от заражения и тяжелого течения коронавируса. «Этот вирус проникает в организм человека используя рецептор, который, как правило, у молодых людей до 20-30 лет очень мало экспрессирован. Это обуславливает, что у детей болезнь протекает в более легких формах. И низкие риски осложнений связаны тоже с этим», — пояснил генетик.