Ксения Собчак убеждена, что присоединение Крыма поддержали россияне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Президент России Владимир Путин так же, как и следующие лидеры РФ, не отдадут Крым Украине, потому что присоединение полуострова поддержало большое количество россиян. Об этом рассказала журналистка Ксения Собчак.

«Я не вижу предпосылок, чтобы в России радикально начало что-то меняться. Ни [президент РФ Владимир] Путин, ни следующий президент отказаться от Крыма не смогут. Потому что присоединение Крыма поддерживает большое количество россиян», — пояснила Собчак в эфире программы «Право на власть», запись которой содержится на youtube-канале ТСН.

Отказ от полуострова со стороны России будет крайне непопулярной мерой, уверена журналистка. «Это политическое самоубийство для любого президента. Похожая ситуация с Курилами. Этот вопрос не решался и не решится никогда», — указала она.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Местные жители единогласно высказались за выход полуострова из состава Украины, однако в Киеве до настоящего времени отказываются признавать полуостров частью РФ.