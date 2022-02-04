Собчак уверена, что Путин и его преемники не отдадут Крым. «Это самоубийство»

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Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, собчак ксения
Ксения Собчак убеждена, что присоединение Крыма поддержали россияне Фото:
новость из сюжета
Крым вернулся в состав России

Президент России Владимир Путин так же, как и следующие лидеры РФ, не отдадут Крым Украине, потому что присоединение полуострова поддержало большое количество россиян. Об этом рассказала журналистка Ксения Собчак.

«Я не вижу предпосылок, чтобы в России радикально начало что-то меняться. Ни [президент РФ Владимир] Путин, ни следующий президент отказаться от Крыма не смогут. Потому что присоединение Крыма поддерживает большое количество россиян», — пояснила Собчак в эфире программы «Право на власть», запись которой содержится на youtube-канале ТСН.

Отказ от полуострова со стороны России будет крайне непопулярной мерой, уверена журналистка. «Это политическое самоубийство для любого президента. Похожая ситуация с Курилами. Этот вопрос не решался и не решится никогда», — указала она.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Местные жители единогласно высказались за выход полуострова из состава Украины, однако в Киеве до настоящего времени отказываются признавать полуостров частью РФ.

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Президент России Владимир Путин так же, как и следующие лидеры РФ, не отдадут Крым Украине, потому что присоединение полуострова поддержало большое количество россиян. Об этом рассказала журналистка Ксения Собчак. «Я не вижу предпосылок, чтобы в России радикально начало что-то меняться. Ни [президент РФ Владимир] Путин, ни следующий президент отказаться от Крыма не смогут. Потому что присоединение Крыма поддерживает большое количество россиян», — пояснила Собчак в эфире программы «Право на власть», запись которой содержится на youtube-канале ТСН. Отказ от полуострова со стороны России будет крайне непопулярной мерой, уверена журналистка. «Это политическое самоубийство для любого президента. Похожая ситуация с Курилами. Этот вопрос не решался и не решится никогда», — указала она. Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Местные жители единогласно высказались за выход полуострова из состава Украины, однако в Киеве до настоящего времени отказываются признавать полуостров частью РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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