04 февраля 2022

Роскомнадзор пригрозил YouTube экономическими санкциями

© Служба новостей «URA.RU»
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YouTube может лишится части своего дохода из-за блокировки некоторых российских СМИ Фото:

Крупнейшему видеохостингу YouTube могут запретить размещение рекламы, поисковую выдачу, а также ограничить денежные переводы. Об этом сообщили представители Роскомнадзора 4 февраля.

В качестве мер рассматриваются экономические ограничения, предусмотренные Федеральным законом «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации» (№ 236-ФЗ). Закон предусматривает запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов денег, передают «Известия» сообщение надзорного ведомства.

О таких мерах в Роскомнадзоре задумались из-за систематической блокировки представителями YouTube каналов некоторых российских СМИ. К примеру, в этом списке есть немецкоязычный канал RT auf Sendung, принадлежащий российскому телеканалу RT.

Министр информации самопровозглашенной республики Игорь Антипов сообщил, что видеохостинг заблокировал каналы министерства информации и Народной милиции ДНР. Такие же действия последовали и в отношении каналов ЛНР.

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Крупнейшему видеохостингу YouTube могут запретить размещение рекламы, поисковую выдачу, а также ограничить денежные переводы. Об этом сообщили представители Роскомнадзора 4 февраля. В качестве мер рассматриваются экономические ограничения, предусмотренные Федеральным законом «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации» (№ 236-ФЗ). Закон предусматривает запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов денег, передают «Известия» сообщение надзорного ведомства. О таких мерах в Роскомнадзоре задумались из-за систематической блокировки представителями YouTube каналов некоторых российских СМИ. К примеру, в этом списке есть немецкоязычный канал RT auf Sendung, принадлежащий российскому телеканалу RT. Министр информации самопровозглашенной республики Игорь Антипов сообщил, что видеохостинг заблокировал каналы министерства информации и Народной милиции ДНР. Такие же действия последовали и в отношении каналов ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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