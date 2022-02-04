Роскомнадзор пригрозил YouTube экономическими санкциями

YouTube может лишится части своего дохода из-за блокировки некоторых российских СМИ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Крупнейшему видеохостингу YouTube могут запретить размещение рекламы, поисковую выдачу, а также ограничить денежные переводы. Об этом сообщили представители Роскомнадзора 4 февраля.

В качестве мер рассматриваются экономические ограничения, предусмотренные Федеральным законом «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации» (№ 236-ФЗ). Закон предусматривает запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов денег, передают «Известия» сообщение надзорного ведомства.

О таких мерах в Роскомнадзоре задумались из-за систематической блокировки представителями YouTube каналов некоторых российских СМИ. К примеру, в этом списке есть немецкоязычный канал RT auf Sendung, принадлежащий российскому телеканалу RT.

Министр информации самопровозглашенной республики Игорь Антипов сообщил, что видеохостинг заблокировал каналы министерства информации и Народной милиции ДНР. Такие же действия последовали и в отношении каналов ЛНР.