Роскомнадзор пригрозил YouTube экономическими санкциями

Крупнейшему видеохостингу YouTube могут запретить размещение рекламы, поисковую выдачу, а также ограничить денежные переводы. Об этом сообщили представители Роскомнадзора 4 февраля.
В качестве мер рассматриваются экономические ограничения, предусмотренные Федеральным законом «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации» (№ 236-ФЗ). Закон предусматривает запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов денег, передают «Известия» сообщение надзорного ведомства.
О таких мерах в Роскомнадзоре задумались из-за систематической блокировки представителями YouTube каналов некоторых российских СМИ. К примеру, в этом списке есть немецкоязычный канал RT auf Sendung, принадлежащий российскому телеканалу RT.
Министр информации самопровозглашенной республики Игорь Антипов сообщил, что видеохостинг заблокировал каналы министерства информации и Народной милиции ДНР. Такие же действия последовали и в отношении каналов ЛНР.
Крупнейшему видеохостингу YouTube могут запретить размещение рекламы, поисковую выдачу, а также ограничить денежные переводы. Об этом сообщили представители Роскомнадзора 4 февраля. В качестве мер рассматриваются экономические ограничения, предусмотренные Федеральным законом «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации» (№ 236-ФЗ). Закон предусматривает запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов денег, передают «Известия» сообщение надзорного ведомства. О таких мерах в Роскомнадзоре задумались из-за систематической блокировки представителями YouTube каналов некоторых российских СМИ. К примеру, в этом списке есть немецкоязычный канал RT auf Sendung, принадлежащий российскому телеканалу RT. Министр информации самопровозглашенной республики Игорь Антипов сообщил, что видеохостинг заблокировал каналы министерства информации и Народной милиции ДНР. Такие же действия последовали и в отношении каналов ЛНР.