04 февраля 2022

Чиновник США: встреча Путина и Си Цзиньпина сблизит РФ и Китай

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Представитель госдепартамента США уверен, что встреча двух политиков принесет свои плоды Фото:

США и мировое сообщество считают, что встреча российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина приведет к сближению России и Китая. Так считает высокопоставленный представитель госдепартамента США.

«Данная встреча должна стать возможностью для Китая побудить Россию к дипломатии и деэскалации ситуации на Украине. Это именно то, чего мировое сообщество ожидает от ответственных стран», — сказал чиновник, передают РИА «Новости».

Переговоры политиков прошли 4 февраля в Пекине. Они подписали совместное заявление о вступлении в новую эпоху международных отношений. В нем написано, что «российско-китайская дружба не имеет границ». Там же указывается, что КНГ поддерживает предложения России, касающиеся долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе.

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США и мировое сообщество считают, что встреча российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина приведет к сближению России и Китая. Так считает высокопоставленный представитель госдепартамента США. «Данная встреча должна стать возможностью для Китая побудить Россию к дипломатии и деэскалации ситуации на Украине. Это именно то, чего мировое сообщество ожидает от ответственных стран», — сказал чиновник, передают РИА «Новости». Переговоры политиков прошли 4 февраля в Пекине. Они подписали совместное заявление о вступлении в новую эпоху международных отношений. В нем написано, что «российско-китайская дружба не имеет границ». Там же указывается, что КНГ поддерживает предложения России, касающиеся долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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