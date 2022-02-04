Чиновник США: встреча Путина и Си Цзиньпина сблизит РФ и Китай

Представитель госдепартамента США уверен, что встреча двух политиков принесет свои плоды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

США и мировое сообщество считают, что встреча российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина приведет к сближению России и Китая. Так считает высокопоставленный представитель госдепартамента США.

«Данная встреча должна стать возможностью для Китая побудить Россию к дипломатии и деэскалации ситуации на Украине. Это именно то, чего мировое сообщество ожидает от ответственных стран», — сказал чиновник, передают РИА «Новости».

Переговоры политиков прошли 4 февраля в Пекине. Они подписали совместное заявление о вступлении в новую эпоху международных отношений. В нем написано, что «российско-китайская дружба не имеет границ». Там же указывается, что КНГ поддерживает предложения России, касающиеся долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе.