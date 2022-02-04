Маленький ребенок стал жертвой пожара в Челябинской области

В квартире, где находились двое маленьких детей, сгорели вещи и мебель (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Девочка трех лет погибла в результате пожара в поселке Зауральском Еманжелинского района Челябинской области. Еще один ребенок, грудная девочка, был госпитализирован, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел вечером 4 февраля в пятиэтажном многоквартирном доме в поселке на улице 1-й квартал. Пожарные обнаружили задымление в подъезде и открытое горение в квартире на пятом этаже. «На месте происшествия обнаружен ребенок без признаков жизни. Еще одна девочка (11 месяцев) была срочно доставлена в медучреждение с отравлением продуктами горения», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Причина пожара сейчас устанавливается. С родственниками погибшего ребенка работает психолог.