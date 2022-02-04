04 февраля 2022
03 февраля 2022

Маленький ребенок стал жертвой пожара в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в девятиэтажном жилом доме на улице Рассветная. Екатеринбург, последствия пожара, улица рассветная
В квартире, где находились двое маленьких детей, сгорели вещи и мебель (фото из архива) Фото:

Девочка трех лет погибла в результате пожара в поселке Зауральском Еманжелинского района Челябинской области. Еще один ребенок, грудная девочка, был госпитализирован, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел вечером 4 февраля в пятиэтажном многоквартирном доме в поселке на улице 1-й квартал. Пожарные обнаружили задымление в подъезде и открытое горение в квартире на пятом этаже. «На месте происшествия обнаружен ребенок без признаков жизни. Еще одна девочка (11 месяцев) была срочно доставлена в медучреждение с отравлением продуктами горения», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Причина пожара сейчас устанавливается. С родственниками погибшего ребенка работает психолог.

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Девочка трех лет погибла в результате пожара в поселке Зауральском Еманжелинского района Челябинской области. Еще один ребенок, грудная девочка, был госпитализирован, сообщили в ГУ МЧС по региону. Пожар произошел вечером 4 февраля в пятиэтажном многоквартирном доме в поселке на улице 1-й квартал. Пожарные обнаружили задымление в подъезде и открытое горение в квартире на пятом этаже. «На месте происшествия обнаружен ребенок без признаков жизни. Еще одна девочка (11 месяцев) была срочно доставлена в медучреждение с отравлением продуктами горения», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области, опубликованном на официальном сайте ведомства. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Причина пожара сейчас устанавливается. С родственниками погибшего ребенка работает психолог.
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© Служба новостей «URA.RU»
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