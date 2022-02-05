Лыжница Непряева завоевала первую медаль Олимпиады для сборной

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Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2019». Свердловская область, Нижний Тагил , лыжня россии, лыжник
В Пекине разыграли первый комплект медалей Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Лыжница Наталья Непряева завоевала второе место в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине. Это первая медаль для сборной России в основной программе Игр. Трансляция велась телеканалом «Россия 1».

Победу в гонке одержала норвежская биатлонистка Тереза Йохауг (олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трехкратная обладательница Кубка мира). Бронзовым призером стала спортсменка из Австрии Тереза Штадлобер. За Россию в гонке, кроме Непряевой, выступали Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.

Церемония открытия XXIV Олимпийских игр стартовала 4 февраля в Пекине. Игры продлятся по 20 февраля.

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Лыжница Наталья Непряева завоевала второе место в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине. Это первая медаль для сборной России в основной программе Игр. Трансляция велась телеканалом «Россия 1». Победу в гонке одержала норвежская биатлонистка Тереза Йохауг (олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трехкратная обладательница Кубка мира). Бронзовым призером стала спортсменка из Австрии Тереза Штадлобер. За Россию в гонке, кроме Непряевой, выступали Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина. Церемония открытия XXIV Олимпийских игр стартовала 4 февраля в Пекине. Игры продлятся по 20 февраля.
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