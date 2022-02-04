В Пекине началась церемония открытия Олимпийских игр

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Сочи-2014. Зимняя олимпиада. 20.02.2014, флагшток, олимпийский парк, sochi 2014, флаги мира
Олимпийские игры продлятся до 20 февраля Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Церемония открытия XXIV Олимпийских игр стартовала 4 февраля в Пекине. На открытие прибыл президент РФ Владимир Путин.

В начале февраля стало известно, что челябинская конькобежка Ольга Фаткулина выбрана в качестве знаменосца сборной России на Олимпиаде в Пекине. Совместно с Ольгой флаг понесет хоккеист Вадим Шипачев.

Игры продлятся по 20 февраля. В программе будет представлено семь видов спорта, в которых разыграют 109 комплектов медалей. Пекин стал первым городом, принимавшим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Официально заявленный бюджет мероприятия — 3,9 млрд долларов США, пишет Sport24.

В декабре прошлого года Путин пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином во время видеосаммита. Он выразил надежду на личную встречу в 2022 году и посещение Олимпийских игр. Кроме того, накануне зимних Игр в Пекине российский лидер в режиме видеоконференции встретился со спортсменами сборной команды Российской Федерации. Он пожелал им здоровья и удачи в состязаниях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава России будет передвигаться по Китаю на своем автомобиле.

Соединенные Штаты Америки, в свою очередь, решили устроить зимней Олимпиаде дипломатический бойкот. Однако, несмотря на это, американские спортсмены примут участие в соревнованиях в КНР.

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Церемония открытия XXIV Олимпийских игр стартовала 4 февраля в Пекине. На открытие прибыл президент РФ Владимир Путин. В начале февраля стало известно, что челябинская конькобежка Ольга Фаткулина выбрана в качестве знаменосца сборной России на Олимпиаде в Пекине. Совместно с Ольгой флаг понесет хоккеист Вадим Шипачев. Игры продлятся по 20 февраля. В программе будет представлено семь видов спорта, в которых разыграют 109 комплектов медалей. Пекин стал первым городом, принимавшим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Официально заявленный бюджет мероприятия — 3,9 млрд долларов США, пишет Sport24. В декабре прошлого года Путин пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином во время видеосаммита. Он выразил надежду на личную встречу в 2022 году и посещение Олимпийских игр. Кроме того, накануне зимних Игр в Пекине российский лидер в режиме видеоконференции встретился со спортсменами сборной команды Российской Федерации. Он пожелал им здоровья и удачи в состязаниях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава России будет передвигаться по Китаю на своем автомобиле. Соединенные Штаты Америки, в свою очередь, решили устроить зимней Олимпиаде дипломатический бойкот. Однако, несмотря на это, американские спортсмены примут участие в соревнованиях в КНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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