Житель Сургута пять лет держал в рабстве уроженку Нигерии

Житель Сургута применял к уроженке Нигерии агрессию и насилие Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Сургута пять лет удерживал в рабстве уроженку Нигерии, которая родила от него детей. Об этом сообщили в волонтерской организации «Альтернатива», которая борется с современным рабством.

«Девушка по имени Осафамен из Нигерии в 2016 году приехала в Москву, где повстречала Сергея, в которого влюбилась. Через некоторое время молодой человек пригласил девушку в родной город — Сургут. По приезде мужчина отобрал у девушки документы, через какое-то время он начал проявлять агрессию и насилие. В это время девушка уже родила от него детей, на которых и по сей день нет никаких документов», — сообщается в instagram-аккаунте движения «Альтернатива».

Сергей пугал свою жену тем, что если она выйдет из дома, ее арестуют и посадят. Девушка также не могла пользоваться телефоном, однако дозвонилась родителям, которые связались с волонтерским обществом. Отмечается, что паспорт девушки просрочен более чем на четыре года, а ее дети не ходили в садик и на них нет вообще никаких документов.

В полиции не согласны с такой версией событий и считают, что Сергей не удерживал свою жену. «Эта история началась со ссоры между гражданкой Нигерии и ее мужем. Она решила покинуть своего партнера и вернуться на родину, сообщив об этом матери. Родители обратились в „Альтернативу“ за содействием в переезде. Никаких заявлений о побоях и сообщений о насильном удержании от Осафамен не поступало, она продолжает жить с мужчиной и детьми», — сообщили URA.RU в полиции. При этом в правоохранительных органах подтвердили, что на детей девушки действительно нет никаких документов.

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