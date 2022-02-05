Политики Молдавии предложили использовать навоз вместо газа

Активисты «Гражданского конгресса» вывалили у здания парламента Молдавии навоз Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Активисты из молдавской оппозиционной партии «Гражданский конгресс» принесли к зданию парламента страны мешки с навозом. Они предложили властям использовать кизяк (высушенный или переработанный навоз, прим. URA.RU) вместо газа. Ранее в Молдавии началась акция против повышения цен на топливо.

«Молдавия из европейского страны превратилась в средневековую резервацию, цены даже на кизяк выросли до небывалых высот. Это будущее нашей страны, которое построила правящая власть вместо того, чтобы обеспечить нам адекватные цены на газ», — цитирует РИА «Новости» одного из лидеров протеста Юрия Мунтяна.

Активисты вывалили кизяк перед зданием парламента и воткнули в него табличку с призывом «Топите за себя сами». Всего, по словам организаторов протеста, на митинг собрались около 600 человек со всей страны.

Ранее Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии (НАРЭ) одобрило повышение тарифов на газ для бытовых потребителей. Цены на топливо выросли с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров. Также власти Молдавии повысили тарифы на отопление. Стоимость гигакалории выросла на 22 доллара. Оба решения вступили в силу с 1 января 2022 года.

Позже председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что стоимость российского газа для страны снизится в феврале. По предварительным данным, закупочная цена составит 563 доллара за тысячу кубометров, передает RT. До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что контроль «Газпрома» над «Молдовагазом» не позволяет Кишиневу справиться с энергетическим кризисом в стране. Оператор принадлежит российской компании на 50%, сообщает агентство Nation News.

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