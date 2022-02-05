05 февраля 2022

Вирусолог спрогнозировал будущее COVID после пандемии

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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, капельница, коридор больницы, медицина, медицинский работник, врач, больница, медик, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
Ученое сообщество еще долго будет заниматься изучением COVID-19, считает Альтштейн Фото:
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Коронавирус COVID-19

После завершения пандемии коронавирус практически полностью уйдет из человеческой популяции. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Мало того, что в мире довольно много проиммунизированных людей, создано большое количество вакцины, переболело много людей. В результате перспективы у вируса плохие. Эпидемия будет снижаться. У нас сейчас в России идет нарастание эпидемии. Думаю, это долго не продлится по примеру других стран. В ближайшее время эпидемия пойдет вниз. Через какое-то количество времени он уйдет, но не совсем», — сказал URA.RU Анатолий Альтштейн.

Вирусолог подчеркнул, что ученое сообщество еще долго будет заниматься изучением COVID-19. «Коронавирус останется. Мы будем продолжать иммунизироваться (заражаться — прим. URA.RU), но только уже не будет состояния пандемии. Будет нормальная жизнь, но заниматься этим вирусом нам придется видимо долго и постоянно», — уточнил собеседник агентства.

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После завершения пандемии коронавирус практически полностью уйдет из человеческой популяции. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Мало того, что в мире довольно много проиммунизированных людей, создано большое количество вакцины, переболело много людей. В результате перспективы у вируса плохие. Эпидемия будет снижаться. У нас сейчас в России идет нарастание эпидемии. Думаю, это долго не продлится по примеру других стран. В ближайшее время эпидемия пойдет вниз. Через какое-то количество времени он уйдет, но не совсем», — сказал URA.RU Анатолий Альтштейн. Вирусолог подчеркнул, что ученое сообщество еще долго будет заниматься изучением COVID-19. «Коронавирус останется. Мы будем продолжать иммунизироваться (заражаться — прим. URA.RU), но только уже не будет состояния пандемии. Будет нормальная жизнь, но заниматься этим вирусом нам придется видимо долго и постоянно», — уточнил собеседник агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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