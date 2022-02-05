Вирусолог спрогнозировал будущее COVID после пандемии

06 февраля 2022 в 01:12 Размер текста - 17 +

Ученое сообщество еще долго будет заниматься изучением COVID-19, считает Альтштейн Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 После завершения пандемии коронавирус практически полностью уйдет из человеческой популяции. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Мало того, что в мире довольно много проиммунизированных людей, создано большое количество вакцины, переболело много людей. В результате перспективы у вируса плохие. Эпидемия будет снижаться. У нас сейчас в России идет нарастание эпидемии. Думаю, это долго не продлится по примеру других стран. В ближайшее время эпидемия пойдет вниз. Через какое-то количество времени он уйдет, но не совсем», — сказал URA.RU Анатолий Альтштейн. Вирусолог подчеркнул, что ученое сообщество еще долго будет заниматься изучением COVID-19. «Коронавирус останется. Мы будем продолжать иммунизироваться (заражаться — прим. URA.RU), но только уже не будет состояния пандемии. Будет нормальная жизнь, но заниматься этим вирусом нам придется видимо долго и постоянно», — уточнил собеседник агентства. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После завершения пандемии коронавирус практически полностью уйдет из человеческой популяции. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Мало того, что в мире довольно много проиммунизированных людей, создано большое количество вакцины, переболело много людей. В результате перспективы у вируса плохие. Эпидемия будет снижаться. У нас сейчас в России идет нарастание эпидемии. Думаю, это долго не продлится по примеру других стран. В ближайшее время эпидемия пойдет вниз. Через какое-то количество времени он уйдет, но не совсем», — сказал URA.RU Анатолий Альтштейн. Вирусолог подчеркнул, что ученое сообщество еще долго будет заниматься изучением COVID-19. «Коронавирус останется. Мы будем продолжать иммунизироваться (заражаться — прим. URA.RU), но только уже не будет состояния пандемии. Будет нормальная жизнь, но заниматься этим вирусом нам придется видимо долго и постоянно», — уточнил собеседник агентства.