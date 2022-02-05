Доктор наук: новый приказ Минздрава сократит очереди в больницах

05 февраля 2022 в 22:00 Размер текста - 17 +

При первых симптомах ОРВИ или COVID-19 россияне могут открыть больничный дистанционно, позвонив в поликлинику Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Приказ Министерства здравоохранения РФ о дистанционном оформлении больничных для россиян с признаками ОРВИ или COVID-19 позволит сократить очереди в больницах и перенаправить силы медиков на людей с тяжелым течением коронавируса. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром Центрального НИИ Эпидемиологии, доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов. Ранее Минздрав РФ выпустил новый приказ, касающийся оформления больничных у зараженных COVID-19. Теперь больничный людям с признаками ОРВИ или COVID-19 будет оформляться на семь дней после дистанционной консультации с врачом поликлиники, однако ПЦР или экспресс-тест сдавать не нужно. Через неделю врач связывается с пациентом и, если он чувствует себя хорошо, больничный закрывается. Если болезнь не отступила, медработник придет на дом, проведет осмотр и продлит больничный еще на неделю. «Это очень гуманное решение, которое с одной стороны позволяет снизить нагрузку на медицинских работников, врачей. Теперь они больше внимания могут уделить тем, кто тяжело переносит заболевание. С другой стороны, сделать более удобный сервис оформления больничных для тех, кто легко болеет. Это приводит к тому, что людям не нужно куда-то идти, и можно все дома сделать», — сказал Владимир Чуланов. Профессор отметил, что значительная часть зараженных новым штаммом коронавируса «Омикрон» легко переносит заболевание. «Если у человека симптомы ОРВИ, то это с высокой степени вероятности именно COVID, потому что мы с вами находимся в эпидемии и распространении штамма „Омикрон“. Также известно, что очень многие, особенно те, кто был вакцинирован, переносят заболевание легко, поэтому нет необходимости в каком-то особом лечении», — добавил собеседник агентства. Однако, подчеркнул Чуланов, если состояние амбулаторного пациента ухудшится, ему следует обратиться на горячую линию или в поликлинику. «Тем, кто заболел, сейчас не нужно никуда идти, просто можно позвонить [на горячую линию] по 122 или в колл-центр поликлиники и получить удаленную консультацию. Больничный сразу же оформляется на неделю. В дальнейшем, если человек уже хорошо себя чувствует, то больничный закрывается дистанционно, и человек может спокойно выйти на работу без ПЦР-тестов», — рассказал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Приказ Министерства здравоохранения РФ о дистанционном оформлении больничных для россиян с признаками ОРВИ или COVID-19 позволит сократить очереди в больницах и перенаправить силы медиков на людей с тяжелым течением коронавируса. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром Центрального НИИ Эпидемиологии, доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов. Ранее Минздрав РФ выпустил новый приказ, касающийся оформления больничных у зараженных COVID-19. Теперь больничный людям с признаками ОРВИ или COVID-19 будет оформляться на семь дней после дистанционной консультации с врачом поликлиники, однако ПЦР или экспресс-тест сдавать не нужно. Через неделю врач связывается с пациентом и, если он чувствует себя хорошо, больничный закрывается. Если болезнь не отступила, медработник придет на дом, проведет осмотр и продлит больничный еще на неделю. «Это очень гуманное решение, которое с одной стороны позволяет снизить нагрузку на медицинских работников, врачей. Теперь они больше внимания могут уделить тем, кто тяжело переносит заболевание. С другой стороны, сделать более удобный сервис оформления больничных для тех, кто легко болеет. Это приводит к тому, что людям не нужно куда-то идти, и можно все дома сделать», — сказал Владимир Чуланов. Профессор отметил, что значительная часть зараженных новым штаммом коронавируса «Омикрон» легко переносит заболевание. «Если у человека симптомы ОРВИ, то это с высокой степени вероятности именно COVID, потому что мы с вами находимся в эпидемии и распространении штамма „Омикрон“. Также известно, что очень многие, особенно те, кто был вакцинирован, переносят заболевание легко, поэтому нет необходимости в каком-то особом лечении», — добавил собеседник агентства. Однако, подчеркнул Чуланов, если состояние амбулаторного пациента ухудшится, ему следует обратиться на горячую линию или в поликлинику. «Тем, кто заболел, сейчас не нужно никуда идти, просто можно позвонить [на горячую линию] по 122 или в колл-центр поликлиники и получить удаленную консультацию. Больничный сразу же оформляется на неделю. В дальнейшем, если человек уже хорошо себя чувствует, то больничный закрывается дистанционно, и человек может спокойно выйти на работу без ПЦР-тестов», — рассказал он.