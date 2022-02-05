05 февраля 2022

Захарова жестко высказалась о плане РФ по захвату Украины от Bild. «Перешли все границы морали»

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова заявила, что издание перешло все границы Фото:
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Война на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкое издание Bild перешло все возможные границы человеческой морали своей публикацией о «плане» РФ по захвату Украины. Об этом она сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Прошло время, когда мы подбирали слова и фразы, чтобы каким-то образом деликатничать, не обижать чувства и исходить из лучших побуждений партнеров. На сегодняшний день они перешли все возможные границы вот той самой человеческой настоящей морали, нравственности и этики. И Bild сегодня с публикацией якобы существующего прям подетально расписанного плана нападения. Лично президент (РФ Владимир Путин — прим. URA.RU), с их точки зрения, сам рисовал каски, прорисовывал, так сказать, дула, подбирал, видимо, на бумаге или не на бумаге какие-то патроны, калибры и так далее», — заявила Захарова.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что у России разработан специальный план действий при вторжении на Украину, согласно которому страна войдет в состав союзного государства РФ и Белоруссии. Россия планирует уничтожить армию Украины в полевых условиях, заявили в Bild.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкое издание Bild перешло все возможные границы человеческой морали своей публикацией о «плане» РФ по захвату Украины. Об этом она сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». «Прошло время, когда мы подбирали слова и фразы, чтобы каким-то образом деликатничать, не обижать чувства и исходить из лучших побуждений партнеров. На сегодняшний день они перешли все возможные границы вот той самой человеческой настоящей морали, нравственности и этики. И Bild сегодня с публикацией якобы существующего прям подетально расписанного плана нападения. Лично президент (РФ Владимир Путин — прим. URA.RU), с их точки зрения, сам рисовал каски, прорисовывал, так сказать, дула, подбирал, видимо, на бумаге или не на бумаге какие-то патроны, калибры и так далее», — заявила Захарова. Ранее немецкое издание Bild сообщило, что у России разработан специальный план действий при вторжении на Украину, согласно которому страна войдет в состав союзного государства РФ и Белоруссии. Россия планирует уничтожить армию Украины в полевых условиях, заявили в Bild.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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