Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкое издание Bild перешло все возможные границы человеческой морали своей публикацией о «плане» РФ по захвату Украины. Об этом она сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Прошло время, когда мы подбирали слова и фразы, чтобы каким-то образом деликатничать, не обижать чувства и исходить из лучших побуждений партнеров. На сегодняшний день они перешли все возможные границы вот той самой человеческой настоящей морали, нравственности и этики. И Bild сегодня с публикацией якобы существующего прям подетально расписанного плана нападения. Лично президент (РФ Владимир Путин — прим. URA.RU), с их точки зрения, сам рисовал каски, прорисовывал, так сказать, дула, подбирал, видимо, на бумаге или не на бумаге какие-то патроны, калибры и так далее», — заявила Захарова.
Ранее немецкое издание Bild сообщило, что у России разработан специальный план действий при вторжении на Украину, согласно которому страна войдет в состав союзного государства РФ и Белоруссии. Россия планирует уничтожить армию Украины в полевых условиях, заявили в Bild.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкое издание Bild перешло все возможные границы человеческой морали своей публикацией о «плане» РФ по захвату Украины. Об этом она сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». «Прошло время, когда мы подбирали слова и фразы, чтобы каким-то образом деликатничать, не обижать чувства и исходить из лучших побуждений партнеров. На сегодняшний день они перешли все возможные границы вот той самой человеческой настоящей морали, нравственности и этики. И Bild сегодня с публикацией якобы существующего прям подетально расписанного плана нападения. Лично президент (РФ Владимир Путин — прим. URA.RU), с их точки зрения, сам рисовал каски, прорисовывал, так сказать, дула, подбирал, видимо, на бумаге или не на бумаге какие-то патроны, калибры и так далее», — заявила Захарова. Ранее немецкое издание Bild сообщило, что у России разработан специальный план действий при вторжении на Украину, согласно которому страна войдет в состав союзного государства РФ и Белоруссии. Россия планирует уничтожить армию Украины в полевых условиях, заявили в Bild.