Захарова жестко высказалась о плане РФ по захвату Украины от Bild. «Перешли все границы морали»

06 февраля 2022 в 02:50 Размер текста - 17 +

Захарова заявила, что издание перешло все границы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкое издание Bild перешло все возможные границы человеческой морали своей публикацией о «плане» РФ по захвату Украины. Об этом она сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». «Прошло время, когда мы подбирали слова и фразы, чтобы каким-то образом деликатничать, не обижать чувства и исходить из лучших побуждений партнеров. На сегодняшний день они перешли все возможные границы вот той самой человеческой настоящей морали, нравственности и этики. И Bild сегодня с публикацией якобы существующего прям подетально расписанного плана нападения. Лично президент (РФ Владимир Путин — прим. URA.RU), с их точки зрения, сам рисовал каски, прорисовывал, так сказать, дула, подбирал, видимо, на бумаге или не на бумаге какие-то патроны, калибры и так далее», — заявила Захарова. Ранее немецкое издание Bild сообщило, что у России разработан специальный план действий при вторжении на Украину, согласно которому страна войдет в состав союзного государства РФ и Белоруссии. Россия планирует уничтожить армию Украины в полевых условиях, заявили в Bild. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкое издание Bild перешло все возможные границы человеческой морали своей публикацией о «плане» РФ по захвату Украины. Об этом она сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». «Прошло время, когда мы подбирали слова и фразы, чтобы каким-то образом деликатничать, не обижать чувства и исходить из лучших побуждений партнеров. На сегодняшний день они перешли все возможные границы вот той самой человеческой настоящей морали, нравственности и этики. И Bild сегодня с публикацией якобы существующего прям подетально расписанного плана нападения. Лично президент (РФ Владимир Путин — прим. URA.RU), с их точки зрения, сам рисовал каски, прорисовывал, так сказать, дула, подбирал, видимо, на бумаге или не на бумаге какие-то патроны, калибры и так далее», — заявила Захарова. Ранее немецкое издание Bild сообщило, что у России разработан специальный план действий при вторжении на Украину, согласно которому страна войдет в состав союзного государства РФ и Белоруссии. Россия планирует уничтожить армию Украины в полевых условиях, заявили в Bild.