04 февраля 2022

The Bild описала действия России после захвата Украины. «Жестокий марионеточный режим»

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Фотографии с передовой. Украина. ДНР, пулемет
Россия планирует уничтожить армию Украины в полевых условиях, пишет The Bild Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

У России разработан специальный план действий при вторжении на Украину, согласно которому страна войдет в состав союзного государства РФ и Белоруссии. Об этом пишет немецкое издание The Bild со ссылкой на отчет внешней разведки.

«Российская армия после вторжения на Украину намерена уничтожить украинские войска в полевых условиях, а затем осадить крупные города и активизировать размещенные в них агентурные ячейки. После получения контроля над всеми крупными городами власти России создадут „народную раду“ из представителей, прошедших отбор спецслужб. Этот орган позволил бы создать на Украине эрзац-правительство и марионеточный режим. ФСБ в настоящее время готовит пророссийские группы для развертывания на Украине», — пишет Bild.

По информации немецкого издания, после полного захвата Украины в стране будет проведен референдум о присоединении к России. Итогом должно стать создание союзного государства. В посольстве России в Германии назвали эту информацию «странной смесью спекуляций и слухов».

Ранее американское издание Bloomberg по ошибке заявило, что вторжение на Украину уже состоялось. По информации американских СМИ, Россия хочет инсценировать нападение на жителей Донбасса, а затем вторгнуться на Украину. В Кремле отметили, что подобная информация является ложной и провоцирует истерию вокруг Украины.

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У России разработан специальный план действий при вторжении на Украину, согласно которому страна войдет в состав союзного государства РФ и Белоруссии. Об этом пишет немецкое издание The Bild со ссылкой на отчет внешней разведки. «Российская армия после вторжения на Украину намерена уничтожить украинские войска в полевых условиях, а затем осадить крупные города и активизировать размещенные в них агентурные ячейки. После получения контроля над всеми крупными городами власти России создадут „народную раду“ из представителей, прошедших отбор спецслужб. Этот орган позволил бы создать на Украине эрзац-правительство и марионеточный режим. ФСБ в настоящее время готовит пророссийские группы для развертывания на Украине», — пишет Bild. По информации немецкого издания, после полного захвата Украины в стране будет проведен референдум о присоединении к России. Итогом должно стать создание союзного государства. В посольстве России в Германии назвали эту информацию «странной смесью спекуляций и слухов». Ранее американское издание Bloomberg по ошибке заявило, что вторжение на Украину уже состоялось. По информации американских СМИ, Россия хочет инсценировать нападение на жителей Донбасса, а затем вторгнуться на Украину. В Кремле отметили, что подобная информация является ложной и провоцирует истерию вокруг Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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