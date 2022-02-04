The Bild описала действия России после захвата Украины. «Жестокий марионеточный режим»

05 февраля 2022 в 07:47 Размер текста - 17 +

Россия планирует уничтожить армию Украины в полевых условиях, пишет The Bild Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Война на Украине У России разработан специальный план действий при вторжении на Украину, согласно которому страна войдет в состав союзного государства РФ и Белоруссии. Об этом пишет немецкое издание The Bild со ссылкой на отчет внешней разведки. «Российская армия после вторжения на Украину намерена уничтожить украинские войска в полевых условиях, а затем осадить крупные города и активизировать размещенные в них агентурные ячейки. После получения контроля над всеми крупными городами власти России создадут „народную раду“ из представителей, прошедших отбор спецслужб. Этот орган позволил бы создать на Украине эрзац-правительство и марионеточный режим. ФСБ в настоящее время готовит пророссийские группы для развертывания на Украине», — пишет Bild. По информации немецкого издания, после полного захвата Украины в стране будет проведен референдум о присоединении к России. Итогом должно стать создание союзного государства. В посольстве России в Германии назвали эту информацию «странной смесью спекуляций и слухов». Ранее американское издание Bloomberg по ошибке заявило, что вторжение на Украину уже состоялось. По информации американских СМИ, Россия хочет инсценировать нападение на жителей Донбасса, а затем вторгнуться на Украину. В Кремле отметили, что подобная информация является ложной и провоцирует истерию вокруг Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У России разработан специальный план действий при вторжении на Украину, согласно которому страна войдет в состав союзного государства РФ и Белоруссии. Об этом пишет немецкое издание The Bild со ссылкой на отчет внешней разведки. «Российская армия после вторжения на Украину намерена уничтожить украинские войска в полевых условиях, а затем осадить крупные города и активизировать размещенные в них агентурные ячейки. После получения контроля над всеми крупными городами власти России создадут „народную раду“ из представителей, прошедших отбор спецслужб. Этот орган позволил бы создать на Украине эрзац-правительство и марионеточный режим. ФСБ в настоящее время готовит пророссийские группы для развертывания на Украине», — пишет Bild. По информации немецкого издания, после полного захвата Украины в стране будет проведен референдум о присоединении к России. Итогом должно стать создание союзного государства. В посольстве России в Германии назвали эту информацию «странной смесью спекуляций и слухов». Ранее американское издание Bloomberg по ошибке заявило, что вторжение на Украину уже состоялось. По информации американских СМИ, Россия хочет инсценировать нападение на жителей Донбасса, а затем вторгнуться на Украину. В Кремле отметили, что подобная информация является ложной и провоцирует истерию вокруг Украины.