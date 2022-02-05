США: РФ перенесла учения с ядерным оружием с осени на февраль. Из-за ситуации вокруг Украины

06 февраля 2022 в 04:01 Размер текста - 17 +

По информации, данной деловой газетой FT, ядерные учения пройдут в феврале текущего года Фото: depositphotos.com Россия перенесла учения с ядерным оружием с осени на февраль из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает источник в конгрессе. Американские военные и представители разведслужб считают, что Россия планирует в феврале провести масштабные учения с использованием ядерного оружия, сообщает Financial Times, ссылаясь на своего собеседника. Он утверждает, что об этом уже говорили 3 февраля на закрытом брифинге в палате представителей председатель комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли и директор Национальной разведки Эврил Хейнс. В международной деловой газете Financial Times пояснили, что обычно Россия проводит подобные учения осенью. В США предположили, что на этот раз лидер России Владимир Путин перенес испытания, чтобы представители НАТО поняли, что не стоит вмешиваться в ситуацию вокруг Украины. По информации издания, Россия имеет чуть меньше 4500 ядерных боеголовок. Эксперт по политике в области ядерных вооружений из Хадсоновского института Ребекка Хайнихс считает, что проведение ядерных учений одновременно с вторжением в Киев стало бы «невероятно провокационным и зловещим сигналом». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США уверены в том, что Россия в конце концов вторгнется на Украину. Старший научный сотрудник исследовательской корпорации RAND Самуэль Чарап считает, что это случится с вероятностью в 60%, однако может случиться «дипломатическое чудо». Несмотря на эти предсказания, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров настаивает на том, что война между ближними странами исключена. С ним согласен заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. Он сказал, что власти России неоднократно заявляли о том, что страна ни на кого нападать не собирается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия перенесла учения с ядерным оружием с осени на февраль из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает источник в конгрессе. Американские военные и представители разведслужб считают, что Россия планирует в феврале провести масштабные учения с использованием ядерного оружия, сообщает Financial Times, ссылаясь на своего собеседника. Он утверждает, что об этом уже говорили 3 февраля на закрытом брифинге в палате представителей председатель комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли и директор Национальной разведки Эврил Хейнс. В международной деловой газете Financial Times пояснили, что обычно Россия проводит подобные учения осенью. В США предположили, что на этот раз лидер России Владимир Путин перенес испытания, чтобы представители НАТО поняли, что не стоит вмешиваться в ситуацию вокруг Украины. По информации издания, Россия имеет чуть меньше 4500 ядерных боеголовок. Эксперт по политике в области ядерных вооружений из Хадсоновского института Ребекка Хайнихс считает, что проведение ядерных учений одновременно с вторжением в Киев стало бы «невероятно провокационным и зловещим сигналом». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США уверены в том, что Россия в конце концов вторгнется на Украину. Старший научный сотрудник исследовательской корпорации RAND Самуэль Чарап считает, что это случится с вероятностью в 60%, однако может случиться «дипломатическое чудо». Несмотря на эти предсказания, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров настаивает на том, что война между ближними странами исключена. С ним согласен заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. Он сказал, что власти России неоднократно заявляли о том, что страна ни на кого нападать не собирается.