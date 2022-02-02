Власти США перестали верить в неизбежность войны России и Украины

03 февраля 2022 в 00:27 Размер текста - 17 +

Правительство США больше не будет использовать формулировку «неминуемое вторжение», говоря об отношении России к украинскому конфликту. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, который транслировался в Twitter. «Мы перестали использовать формулировку о „неизбежности“ (вторжения России на Украину — прим. URA.RU) из-за того, что она была неоднозначной. Выглядело так, будто мы уверены в том, что президент [России Владимир] Путин принял такое решение», — заявила Джен Псаки. Она добавила, что, говоря о неминуемости вторжения, США хотели отметить, что вторжение может произойти в любой момент. «Так и есть, однако мы не знаем, принял ли Путин такое решение», — резюмировала Псаки. Ранее URA.RU сообщало, что власти США призвали НАТО и Украину быть готовыми к худшему развитию украинского конфликта из-за угрозы России. Британский премьер-министр Борис Джонсон предрек катастрофу из-за возможного российского вторжения на Украину. Постпред США в ООН заявил, что Россия угрожает начать войну. Министр обороны Украины заявил, что угрозы нападения России нет. В США приветствовали заявлении России о нежелании войны, пишет RT.