02 февраля 2022

Власти США перестали верить в неизбежность войны России и Украины

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Джен Псаки заявила, что США не уверены в том, что Владимир Путин решился нападать на Украину Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Правительство США больше не будет использовать формулировку «неминуемое вторжение», говоря об отношении России к украинскому конфликту. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, который транслировался в Twitter.

«Мы перестали использовать формулировку о „неизбежности“ (вторжения России на Украину — прим. URA.RU) из-за того, что она была неоднозначной. Выглядело так, будто мы уверены в том, что президент [России Владимир] Путин принял такое решение», — заявила Джен Псаки.

Она добавила, что, говоря о неминуемости вторжения, США хотели отметить, что вторжение может произойти в любой момент. «Так и есть, однако мы не знаем, принял ли Путин такое решение», — резюмировала Псаки.

Ранее URA.RU сообщало, что власти США призвали НАТО и Украину быть готовыми к худшему развитию украинского конфликта из-за угрозы России. Британский премьер-министр Борис Джонсон предрек катастрофу из-за возможного российского вторжения на Украину. Постпред США в ООН заявил, что Россия угрожает начать войну. Министр обороны Украины заявил, что угрозы нападения России нет. В США приветствовали заявлении России о нежелании войны, пишет RT.

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Правительство США больше не будет использовать формулировку «неминуемое вторжение», говоря об отношении России к украинскому конфликту. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, который транслировался в Twitter. «Мы перестали использовать формулировку о „неизбежности“ (вторжения России на Украину — прим. URA.RU) из-за того, что она была неоднозначной. Выглядело так, будто мы уверены в том, что президент [России Владимир] Путин принял такое решение», — заявила Джен Псаки. Она добавила, что, говоря о неминуемости вторжения, США хотели отметить, что вторжение может произойти в любой момент. «Так и есть, однако мы не знаем, принял ли Путин такое решение», — резюмировала Псаки. Ранее URA.RU сообщало, что власти США призвали НАТО и Украину быть готовыми к худшему развитию украинского конфликта из-за угрозы России. Британский премьер-министр Борис Джонсон предрек катастрофу из-за возможного российского вторжения на Украину. Постпред США в ООН заявил, что Россия угрожает начать войну. Министр обороны Украины заявил, что угрозы нападения России нет. В США приветствовали заявлении России о нежелании войны, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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