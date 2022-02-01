В США предрекли большую войну на Украине

01 февраля 2022 в 09:58 Размер текста - 17 +

Аналитик Самуэль Чарап заявил, что война в Украине будет с вероятностью в 60% Фото: Минобороны России новость из сюжета Война на Украине Война на Украине произойдет с вероятностью в 60%, однако может случиться «дипломатическое чудо» и ее не будет. С таким прогнозом выступил старший научный сотрудник исследовательской корпорации RAND Самуэль Чарап. Корпорация занимается стратегическими исследованиями по заказам правительства США. «Я бы сказал, что на данный момент я настроен слишком пессимистически. 60% на 40%, что да [война в Украине будет]. Первый вариант, российские войска вернуться ни с чем, но я этот вариант исключаю, слишком далеко зашли. Второй вариант — дипломатическое чудо, новые большие сделки. Тоже маловероятно, я не вижу признаков сближения по принципиальным вопросам», — поделился Чарап в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Его слова приводит telegram-канал «Сказано на Эхе». Ранее представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявил, что РФ «угрожает» началом военных действий, если ее требования по гарантиям безопасности не будут выполнены. Тем временем читатели гонконгской газеты South China Morning Post призывают Россию и Китай объединиться против НАТО и США. Москва же заявляет, что не собирается ни на кого нападать. Например, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал нелепыми заявления о «российской угрозе», передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Война на Украине произойдет с вероятностью в 60%, однако может случиться «дипломатическое чудо» и ее не будет. С таким прогнозом выступил старший научный сотрудник исследовательской корпорации RAND Самуэль Чарап. Корпорация занимается стратегическими исследованиями по заказам правительства США. «Я бы сказал, что на данный момент я настроен слишком пессимистически. 60% на 40%, что да [война в Украине будет]. Первый вариант, российские войска вернуться ни с чем, но я этот вариант исключаю, слишком далеко зашли. Второй вариант — дипломатическое чудо, новые большие сделки. Тоже маловероятно, я не вижу признаков сближения по принципиальным вопросам», — поделился Чарап в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Его слова приводит telegram-канал «Сказано на Эхе». Ранее представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявил, что РФ «угрожает» началом военных действий, если ее требования по гарантиям безопасности не будут выполнены. Тем временем читатели гонконгской газеты South China Morning Post призывают Россию и Китай объединиться против НАТО и США. Москва же заявляет, что не собирается ни на кого нападать. Например, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал нелепыми заявления о «российской угрозе», передает RT.