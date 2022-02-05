Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что Запад захватил контроль над властью на Украине и устроил геноцид местного народа. Также депутат обвинил Запад в разграблении страны.
«Запад, получив контроль над властью, устроил геноцид в стране украинского народа, дав возможность и безнаказанность нацистам и гомосексуалистам творить беспредел, а в это время грабилась и разворовывалась страна», — написал Кива в своем telegram-канале. Депутат заявил, что за 8 лет механизм действия режима был отлажен, людей запугивают, заставляют бежать из страны посредством уголовного преследования, убивают.
Помимо этого, Кива сообщил, что власть Украины «всеми силами» пытается заставить его замолчать, а на счету депутата три тяжелых уголовных статьи. Всех, кто говорит правду, власти уничтожают, заявил политик. «Вот люди и молчат, тихо сидят по своим домам», — написал депутат.
Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что Запад захватил контроль над властью на Украине и устроил геноцид местного народа. Также депутат обвинил Запад в разграблении страны. «Запад, получив контроль над властью, устроил геноцид в стране украинского народа, дав возможность и безнаказанность нацистам и гомосексуалистам творить беспредел, а в это время грабилась и разворовывалась страна», — написал Кива в своем telegram-канале. Депутат заявил, что за 8 лет механизм действия режима был отлажен, людей запугивают, заставляют бежать из страны посредством уголовного преследования, убивают. Помимо этого, Кива сообщил, что власть Украины «всеми силами» пытается заставить его замолчать, а на счету депутата три тяжелых уголовных статьи. Всех, кто говорит правду, власти уничтожают, заявил политик. «Вот люди и молчат, тихо сидят по своим домам», — написал депутат.