05 февраля 2022

Депутат Рады: Запад захватил власть на Украине и устроил геноцид. «Безнаказанность и беспредел»

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
Режим уничтожает всех, кто говорит правду, заявил Кива Фото:
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Война на Украине

Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что Запад захватил контроль над властью на Украине и устроил геноцид местного народа. Также депутат обвинил Запад в разграблении страны.

«Запад, получив контроль над властью, устроил геноцид в стране украинского народа, дав возможность и безнаказанность нацистам и гомосексуалистам творить беспредел, а в это время грабилась и разворовывалась страна», — написал Кива в своем telegram-канале. Депутат заявил, что за 8 лет механизм действия режима был отлажен, людей запугивают, заставляют бежать из страны посредством уголовного преследования, убивают.

Помимо этого, Кива сообщил, что власть Украины «всеми силами» пытается заставить его замолчать, а на счету депутата три тяжелых уголовных статьи. Всех, кто говорит правду, власти уничтожают, заявил политик. «Вот люди и молчат, тихо сидят по своим домам», — написал депутат.

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Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что Запад захватил контроль над властью на Украине и устроил геноцид местного народа. Также депутат обвинил Запад в разграблении страны. «Запад, получив контроль над властью, устроил геноцид в стране украинского народа, дав возможность и безнаказанность нацистам и гомосексуалистам творить беспредел, а в это время грабилась и разворовывалась страна», — написал Кива в своем telegram-канале. Депутат заявил, что за 8 лет механизм действия режима был отлажен, людей запугивают, заставляют бежать из страны посредством уголовного преследования, убивают. Помимо этого, Кива сообщил, что власть Украины «всеми силами» пытается заставить его замолчать, а на счету депутата три тяжелых уголовных статьи. Всех, кто говорит правду, власти уничтожают, заявил политик. «Вот люди и молчат, тихо сидят по своим домам», — написал депутат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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