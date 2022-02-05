Елизавета II объявила имя следующей королевы Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II официально объявила имя своей преемницы. Ей должна стать жена сына Елизаветы II Чарльза Камилла.
«Когда придет время, мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле такую ??же поддержку, как и мне; и я искренне желаю, чтобы, когда это время придет, Камилла была известна как королева-консорт, поскольку она продолжает свою верную службу», — говорится в послании королевы на сайте Букингемского дворца. Послание опубликовано ко дню восшествия королевы на престол.
6 февраля исполняется 70 лет со коронации Елизаветы II. Это произошло в 1952 году.
Королева Великобритании Елизавета II официально объявила имя своей преемницы. Ей должна стать жена сына Елизаветы II Чарльза Камилла. «Когда придет время, мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле такую ??же поддержку, как и мне; и я искренне желаю, чтобы, когда это время придет, Камилла была известна как королева-консорт, поскольку она продолжает свою верную службу», — говорится в послании королевы на сайте Букингемского дворца. Послание опубликовано ко дню восшествия королевы на престол. 6 февраля исполняется 70 лет со коронации Елизаветы II. Это произошло в 1952 году.