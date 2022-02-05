05 февраля 2022

Елизавета II объявила имя следующей королевы Великобритании

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Клипарт. Елизавета II, королева, елизавета II, 2
Королева Елизавета II взошла на престол в 1952 году, 70 лет назад Фото:

Королева Великобритании Елизавета II официально объявила имя своей преемницы. Ей должна стать жена сына Елизаветы II Чарльза Камилла.

«Когда придет время, мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле такую ??же поддержку, как и мне; и я искренне желаю, чтобы, когда это время придет, Камилла была известна как королева-консорт, поскольку она продолжает свою верную службу», — говорится в послании королевы на сайте Букингемского дворца. Послание опубликовано ко дню восшествия королевы на престол.

6 февраля исполняется 70 лет со коронации Елизаветы II. Это произошло в 1952 году.

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Королева Великобритании Елизавета II официально объявила имя своей преемницы. Ей должна стать жена сына Елизаветы II Чарльза Камилла. «Когда придет время, мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле такую ??же поддержку, как и мне; и я искренне желаю, чтобы, когда это время придет, Камилла была известна как королева-консорт, поскольку она продолжает свою верную службу», — говорится в послании королевы на сайте Букингемского дворца. Послание опубликовано ко дню восшествия королевы на престол. 6 февраля исполняется 70 лет со коронации Елизаветы II. Это произошло в 1952 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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