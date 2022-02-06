В Кремле объяснили, почему Си Цзиньпин не пожал руку Путину

Путин знал, что не надо протягивать руку председателю КНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не пожали друг другу руки при встрече из-за коронавируса. В этом нет никакой политики, сообщил руководитель протокола президента РФ Владислав Китаев.

«Наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатия. Мы не нашли ничего криминального и согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР», — рассказал Китаев в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Он отметил, что в этом нет абсолютно никакой политики. «Это попытка избежать опасностей, осложнений из-за коронавируса», — добавил Китаев.

Ранее президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине. Они подписали совместное заявление о международных отношениях и глобальном устойчивом развитии, уточняет «Национальная служба новостей». Дружба между двумя государствами не имеет границ, отмечается в заявлении лидеров двух стран, передает «Пятый канал».