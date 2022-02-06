Фристайлистка Смирнова завоевала бронзу на Олимпиаде

Анастасия Смирнова стала третьей в соревнованиях по фристайлу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российская фристайлистка из Пермского края Анастасия Смирнова выиграла бронзовую медаль в могуле на зимних Олимпийских играх, которые проходят в Пекине. Об этом сообщает Олимпийский комитет РФ (ОКР).

В третьей попытке Смирного набрала 77,72 балла. Победителем стала спортсменка из Австралии Джакара Энтони с результатом в 83,09 баллов, серебро завоевала американка Джелин Кауф (80,28).

Всего у россиян на Олимпийских играх пять наград — одна золотая, две серебряные и две бронзовые. Ранее российский лыжник Александр Большунов своей победой принес сборной первую золотую медаль. Он оторвался от финского спортсмена Ийво Нисканена, занявшего третье место, более чем на две минуты. Второе место также досталось российскому лыжнику, представляющему Тюменский регион, Денису Спицову.