Лыжник Большунов принес первое золото сборной РФ на Олимпиаде

Золотая медаль досталась российскому спортсмену Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в лыжных гонках на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает Олимпийский комитет России в своем telegram-канале.

Большунов оторвался от финского спортсмена Ийво Нисканена, занявшего третье место, более чем на две минуты. Второе место также досталось российскому лыжнику, представляющему Тюменский регион, Денису Спицову.

Спортсмены преодолели 15 км классическим и 15 км коньковым стилем. В забеге также участвовали Артем Мальцев и Алексей Червоткин.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля. Всего за это время будет разыграно 109 комплектов медалей. Первое золото российской сборной принесла фигуристка Камила Валиева.