Врачи объяснили причину хронической потери запахов из-за COVID

06 февраля 2022 в 19:48 Размер текста - 17 +

Если обоняние не вернулось спустя год после перенесенной инфекции, то этот эффект останется навсегда Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Человек может навсегда потерять обоняние после коронавируса, если инфекция поразит клетки, поддерживающие обонятельные рецепторы, или нервные окончания. Об этом URA.RU рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков. «В Бельгии сформировалась группа исследователей, которая решила брать эпителий из носа умерших от коронавируса и смотреть, какие клетки поражены. Выяснилось, что клетки обонятельных рецепторов живы. Но клетки, которые сидят вокруг них, поддерживающие, без которых обонятельные рецепторы работать не будут, погибают. Эти клетки, в принципе, восстанавливаются. Итальянские исследователи называют цифру в 80 дней, германские — 100 дней, но бывает, что у людей не возвращаются запахи и после этого. И здесь, к сожалению, мало, что можно сделать», — сказал URA.RU Иван Лесков. «Или второй вариант, это запуск каких-то процессов уже не в носу, а в обонятельном анализаторе. И очень часто встает что-то типа блока, то есть, все работает, но поток информации попросту заблокирован. И вот здесь, к сожалению, нужно обращаться с этими проблемами не к отоларингологу, а к неврологу, который будет исследовать нервные пути, и попытается с ними что-то сделать», — добавил специалист. Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с URA.RU уточнил, что если обоняние не вернулось спустя год после перенесенной инфекции, то этот эффект останется навсегда. «Если поражается центральная нервная система, то помочь пациенту будет невозможно. Надежда может утратиться через год после того, как человек полностью потерял обоняние. Если за год не восстановилось, то вероятность того, что восстановится ничтожно мала», — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Человек может навсегда потерять обоняние после коронавируса, если инфекция поразит клетки, поддерживающие обонятельные рецепторы, или нервные окончания. Об этом URA.RU рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков. «В Бельгии сформировалась группа исследователей, которая решила брать эпителий из носа умерших от коронавируса и смотреть, какие клетки поражены. Выяснилось, что клетки обонятельных рецепторов живы. Но клетки, которые сидят вокруг них, поддерживающие, без которых обонятельные рецепторы работать не будут, погибают. Эти клетки, в принципе, восстанавливаются. Итальянские исследователи называют цифру в 80 дней, германские — 100 дней, но бывает, что у людей не возвращаются запахи и после этого. И здесь, к сожалению, мало, что можно сделать», — сказал URA.RU Иван Лесков. «Или второй вариант, это запуск каких-то процессов уже не в носу, а в обонятельном анализаторе. И очень часто встает что-то типа блока, то есть, все работает, но поток информации попросту заблокирован. И вот здесь, к сожалению, нужно обращаться с этими проблемами не к отоларингологу, а к неврологу, который будет исследовать нервные пути, и попытается с ними что-то сделать», — добавил специалист. Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с URA.RU уточнил, что если обоняние не вернулось спустя год после перенесенной инфекции, то этот эффект останется навсегда. «Если поражается центральная нервная система, то помочь пациенту будет невозможно. Надежда может утратиться через год после того, как человек полностью потерял обоняние. Если за год не восстановилось, то вероятность того, что восстановится ничтожно мала», — заключил собеседник агентства.