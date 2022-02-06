В Индии зарегистрировали российскую вакцину «Спутник Лайт»

В Индии зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о регистрации Генеральным контролером лекарственных средств Индии однокомпонентной вакцины „Спутник Лайт“. Препарат станет важной частью программы вакцинации в Индии и поможет в борьбе с новыми вариантами коронавируса, в том числе, со штаммом Омикрон», — передает telegram-канал вакцины «Спутник V» заявление РФПИ.
Вакцину одобрили более чем в 30 государствах, в которых проживает более 2,5 млрд человек. В качестве универсального бустера «Спутник Лайт» уже одобрили в ряде стран, в том числе в Аргентине, Бахрейне, ОАЭ, Сан-Марино и Филиппинах.
Однокомпонентный препарат разработали в центре имени Гамалеи. «Спутник Лайт» зарегистрировали весной прошлого года. Позже в Минздраве РФ порекомендовали применять ее только для ревакцинации или прививать переболевших, сообщают «Невские новости».
В Индии зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет о регистрации Генеральным контролером лекарственных средств Индии однокомпонентной вакцины „Спутник Лайт“. Препарат станет важной частью программы вакцинации в Индии и поможет в борьбе с новыми вариантами коронавируса, в том числе, со штаммом Омикрон», — передает telegram-канал вакцины «Спутник V» заявление РФПИ. Вакцину одобрили более чем в 30 государствах, в которых проживает более 2,5 млрд человек. В качестве универсального бустера «Спутник Лайт» уже одобрили в ряде стран, в том числе в Аргентине, Бахрейне, ОАЭ, Сан-Марино и Филиппинах. Однокомпонентный препарат разработали в центре имени Гамалеи. «Спутник Лайт» зарегистрировали весной прошлого года. Позже в Минздраве РФ порекомендовали применять ее только для ревакцинации или прививать переболевших, сообщают «Невские новости».