В Индии зарегистрировали российскую вакцину «Спутник Лайт»

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«Спутник Лайт» одобрили более чем в 30 странах Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Индии зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации Генеральным контролером лекарственных средств Индии однокомпонентной вакцины „Спутник Лайт“. Препарат станет важной частью программы вакцинации в Индии и поможет в борьбе с новыми вариантами коронавируса, в том числе, со штаммом Омикрон», — передает telegram-канал вакцины «Спутник V» заявление РФПИ.

Вакцину одобрили более чем в 30 государствах, в которых проживает более 2,5 млрд человек. В качестве универсального бустера «Спутник Лайт» уже одобрили в ряде стран, в том числе в Аргентине, Бахрейне, ОАЭ, Сан-Марино и Филиппинах.

Однокомпонентный препарат разработали в центре имени Гамалеи. «Спутник Лайт» зарегистрировали весной прошлого года. Позже в Минздраве РФ порекомендовали применять ее только для ревакцинации или прививать переболевших, сообщают «Невские новости».

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В Индии зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет о регистрации Генеральным контролером лекарственных средств Индии однокомпонентной вакцины „Спутник Лайт“. Препарат станет важной частью программы вакцинации в Индии и поможет в борьбе с новыми вариантами коронавируса, в том числе, со штаммом Омикрон», — передает telegram-канал вакцины «Спутник V» заявление РФПИ. Вакцину одобрили более чем в 30 государствах, в которых проживает более 2,5 млрд человек. В качестве универсального бустера «Спутник Лайт» уже одобрили в ряде стран, в том числе в Аргентине, Бахрейне, ОАЭ, Сан-Марино и Филиппинах. Однокомпонентный препарат разработали в центре имени Гамалеи. «Спутник Лайт» зарегистрировали весной прошлого года. Позже в Минздраве РФ порекомендовали применять ее только для ревакцинации или прививать переболевших, сообщают «Невские новости».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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