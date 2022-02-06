Предприятию пермского миллиардера не удалось засудить губернатора

Агропредприятию «Русь», подконтрольному миллиардеру, не удалось добиться в суде отмены распоряжения губернатора Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Агропредприятию «Русь», входящему в холдинг «Сатурн-Р» Александра Репина, не удалось засудить губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. ООО «Русь» требовало признать в краевом Арбитражном суде недействительными распоряжения главы региона от 24 июня 2021 № 148-р и пермского управления Росимущества от 29 июня 2021 № 59-434-р. Решение опубликовано на сайте суда.

«В удовлетворении заявленных требований отказать», — говорится в решении суда. Согласно указанному выше распоряжению губернатора, инвестпроекту ООО «Агропромкомплекс «Красава» (АПК «Красава») присвоен статус приоритетного. Этим же распоряжением управлению Росимущества в Пермском крае рекомендовано заключить договор аренды земельных участков с АПК «Красава» сроком до 49 лет. Агропредприятию предоставлены в аренду без проведения торгов два участка общей площадью 497,8 тыс. кв. метров.

ООО «Русь» не согласилось с указанными распоряжениями. Агропредприятие посчитало, что они «нарушают его права и законные интересы», а губернатор при принятии оспариваемого распоряжения, «превысил имеющиеся у него полномочия». В суде был представлен письменный отзыв главы региона на заявленные требования ООО «Русь». Сказано, что «губернатор Пермского края с заявленными требованиями не согласился». По его мнению, отнесение инвестпроекта ООО «АПК «Красава» к числу приоритетных «в соответствии со статьей 36 Земельного кодекса РФ является безусловным основанием для предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов».

Агпропредприятие «Русь» является одним из крупнейших по производству сырого молока в Пермском крае. В 2020 году чистая прибыль компаний, входящих в агрохолдинг, составила 104,5 млн рублей. «Красава» реализует инвестпроект по строительству современного молочно-товарного производства на мощностях бывшего племзавода «Верхнемуллинский». Объем инвестиций оценивается в сумму 2,4 млрд рублей, включая заемные средства.

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