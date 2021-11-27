Предприятие пермского миллиардера судится с губернатором

Суд назначен на 9 декабря Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Агропредприятие «Русь», владельцем которого является глава холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, подало судебный иск к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Информация отражена в картотеке арбитражного суда Прикамья.

«ООО „Русь“ обратилось в арбитражный суд с заявлением к губернатору Пермского края, Территориальному управлению федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) в Пермском крае о признании недействительными распоряжения губернатора Пермского края от 24.06.2021 № 148-р и распоряжения Управления Росимущества в Пермском крае от 29.06.2021 № 59-434-р», — говорится в определении суда.

Судебное разбирательство назначено на 9 декабря. В чем именно заключаются претензии агропредприятия, не сообщается. Уточняется лишь, что «заявитель просит суд обязать заинтересованных лиц устранить допущенные нарушения его прав и законных интересов». Найти указанные распоряжения в открытом доступе URA.RU не удалось.

«Русь» является одним из крупнейших производителей молока в Пермском крае. В 2020 году чистая прибыль компаний, входящих в холдинг, увеличилась на 88 млн рублей по сравнению с 2019 годом и составила 104,5 млн рублей. Ранее силовики провели выемку документов в офисах «Сатурн-Р». В частности, их интересовали операции с получением субсидий и возмещением НДС компаниями бизнесмена Репина.

URA.RU рассказывало, что подконтрольное Репину предприятие добивалось в суде выплаты госсубсидий на сумму более 160 миллионов рублей. Таким образом Русь хотело компенсировать затраты на строительство скотофермы.