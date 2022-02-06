Алкоголь вошел в рейтинг самых похищаемых товаров в России 07 февраля 2022 в 04:46 Размер текста - 17 + По словам Константина Сергеева, в основном воруют те товары, которые проще перепродать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Алкогольная продукция попала в рейтинг самых востребованных товаров, похищаемых магазинными ворами. Об этом сообщается в отчете системы видеоаналитики «СТОП Шоплифтер». В отчете говорится, что сыры и колбасы стали самыми популярными продуктами в российских магазинах, которые крали или пытались украсть в 2021 году, передают «Известия». Второе место занимает молочная продукция, а третье место принадлежит спиртным напиткам. По словам экспертов, список самых похищаемых товаров почти не меняется из года в год. Директор по безопасности торговой сети «Монетка» и председатель Ассоциации экспертов безопасности ритейла Константин Сергеев отметил, что в «приоритетный» список для воров входят те товары, которые легче перепродавать. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Алкогольная продукция попала в рейтинг самых востребованных товаров, похищаемых магазинными ворами. Об этом сообщается в отчете системы видеоаналитики «СТОП Шоплифтер». В отчете говорится, что сыры и колбасы стали самыми популярными продуктами в российских магазинах, которые крали или пытались украсть в 2021 году, передают «Известия». Второе место занимает молочная продукция, а третье место принадлежит спиртным напиткам. По словам экспертов, список самых похищаемых товаров почти не меняется из года в год. Директор по безопасности торговой сети «Монетка» и председатель Ассоциации экспертов безопасности ритейла Константин Сергеев отметил, что в «приоритетный» список для воров входят те товары, которые легче перепродавать. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям