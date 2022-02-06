Алкоголь вошел в рейтинг самых похищаемых товаров в России

Алкогольная продукция попала в рейтинг самых востребованных товаров, похищаемых магазинными ворами. Об этом сообщается в отчете системы видеоаналитики «СТОП Шоплифтер».
В отчете говорится, что сыры и колбасы стали самыми популярными продуктами в российских магазинах, которые крали или пытались украсть в 2021 году, передают «Известия». Второе место занимает молочная продукция, а третье место принадлежит спиртным напиткам.
По словам экспертов, список самых похищаемых товаров почти не меняется из года в год. Директор по безопасности торговой сети «Монетка» и председатель Ассоциации экспертов безопасности ритейла Константин Сергеев отметил, что в «приоритетный» список для воров входят те товары, которые легче перепродавать.
Алкогольная продукция попала в рейтинг самых востребованных товаров, похищаемых магазинными ворами. Об этом сообщается в отчете системы видеоаналитики «СТОП Шоплифтер». В отчете говорится, что сыры и колбасы стали самыми популярными продуктами в российских магазинах, которые крали или пытались украсть в 2021 году, передают «Известия». Второе место занимает молочная продукция, а третье место принадлежит спиртным напиткам. По словам экспертов, список самых похищаемых товаров почти не меняется из года в год. Директор по безопасности торговой сети «Монетка» и председатель Ассоциации экспертов безопасности ритейла Константин Сергеев отметил, что в «приоритетный» список для воров входят те товары, которые легче перепродавать.