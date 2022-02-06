06 февраля 2022

Алкоголь вошел в рейтинг самых похищаемых товаров в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Курган, алкоголизм, виски, алкоголь, бутылки, стеклотара, рюмка, вино, стопка, суррогатный алкоголь
По словам Константина Сергеева, в основном воруют те товары, которые проще перепродать Фото:

Алкогольная продукция попала в рейтинг самых востребованных товаров, похищаемых магазинными ворами. Об этом сообщается в отчете системы видеоаналитики «СТОП Шоплифтер».

В отчете говорится, что сыры и колбасы стали самыми популярными продуктами в российских магазинах, которые крали или пытались украсть в 2021 году, передают «Известия». Второе место занимает молочная продукция, а третье место принадлежит спиртным напиткам.

По словам экспертов, список самых похищаемых товаров почти не меняется из года в год. Директор по безопасности торговой сети «Монетка» и председатель Ассоциации экспертов безопасности ритейла Константин Сергеев отметил, что в «приоритетный» список для воров входят те товары, которые легче перепродавать.

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Алкогольная продукция попала в рейтинг самых востребованных товаров, похищаемых магазинными ворами. Об этом сообщается в отчете системы видеоаналитики «СТОП Шоплифтер». В отчете говорится, что сыры и колбасы стали самыми популярными продуктами в российских магазинах, которые крали или пытались украсть в 2021 году, передают «Известия». Второе место занимает молочная продукция, а третье место принадлежит спиртным напиткам. По словам экспертов, список самых похищаемых товаров почти не меняется из года в год. Директор по безопасности торговой сети «Монетка» и председатель Ассоциации экспертов безопасности ритейла Константин Сергеев отметил, что в «приоритетный» список для воров входят те товары, которые легче перепродавать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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