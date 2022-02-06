Politico: Макрон задумал стать героем после встречи с Путиным

07 февраля 2022 в 08:08 Размер текста - 17 +

Встреча Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным состоится 7 февраля Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Война на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон хочет стать героем и получить политические очки к будущим президентским выборам. Для этого он собирается встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и попытаться предотвратить «нападение» России на Украину, заявляет американское издание Politico. «Президент Франции Эммануэль Макрон идет на всемогущую авантюру, называя себя мировым лидером, который может заключить мирное соглашение со своим российским коллегой Владимиром Путиным на встрече в понедельник. Если ему это удастся, он станет героем, который предотвратил нападение на Украину и вернул Европу на карту в качестве крупного дипломата, и все это как раз к президентским выборам во Франции в апреле», — говорится в материале издания. Отмечается также, что французские СМИ все чаще сравнивают Макрона с экс-президентом Франции Николя Саркози, выступавшего в качестве посредника в конфликте между Россией и Грузией в 2008 году. Главная цель Макрона, по данным издания, — «стратегическая автономия» Европы: защита собственных интересов в конфликте России и США. С другой стороны, Макрон уже намекал, что западным странам, возможно, придется пойти на компромисс с Россией, отмечает MK.RU . Встреча Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным состоится 7 февраля в Москве, пишет «Федеральное агентство новостей». За предыдущие две недели главы России и Франции провели три телефонных разговора. Французский президент уже назвал главную тему переговоров — ею станет избегание вооруженного конфликта с Украиной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет стать героем и получить политические очки к будущим президентским выборам. Для этого он собирается встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и попытаться предотвратить «нападение» России на Украину, заявляет американское издание Politico. «Президент Франции Эммануэль Макрон идет на всемогущую авантюру, называя себя мировым лидером, который может заключить мирное соглашение со своим российским коллегой Владимиром Путиным на встрече в понедельник. Если ему это удастся, он станет героем, который предотвратил нападение на Украину и вернул Европу на карту в качестве крупного дипломата, и все это как раз к президентским выборам во Франции в апреле», — говорится в материале издания. Отмечается также, что французские СМИ все чаще сравнивают Макрона с экс-президентом Франции Николя Саркози, выступавшего в качестве посредника в конфликте между Россией и Грузией в 2008 году. Главная цель Макрона, по данным издания, — «стратегическая автономия» Европы: защита собственных интересов в конфликте России и США. С другой стороны, Макрон уже намекал, что западным странам, возможно, придется пойти на компромисс с Россией, отмечает MK.RU. Встреча Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным состоится 7 февраля в Москве, пишет «Федеральное агентство новостей». За предыдущие две недели главы России и Франции провели три телефонных разговора. Французский президент уже назвал главную тему переговоров — ею станет избегание вооруженного конфликта с Украиной.