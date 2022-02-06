Российские фигуристы досрочно взяли золото на Олимпиаде

Сборная России по фигурному катанию получила золотые медали по итогам командного турнира после произвольного танца на Олимпиаде в Пекине. Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов в произвольном танце заняли второе место, однако в общем зачете Россия победила.
«В седьмом виде программы Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в произвольном танце в танцах на льду. За свой прокат они получили 128,17 балла. Таким образом, после 7 из 8 видов командного турнира у сборной России 64 очка и чистое первое место», — передает sport24.
Первое место в произвольном заняли спортсмены из США Мэдисон Чок и Эван Бейтс (129,07). Тройку замкнули канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (124,39).
Кроме того, Кацалапов стал первым в истории двукратным олимпийским чемпионом в командном турнире по фигурному катанию. Благодаря российским спортсменам стране гарантирован недосягаемый отрыв в общем зачете. У США 58, у Японии — 54 очка.
Ранее стало известно о том, что фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в произвольном танце командного турнира на Олимпиаде в Пекине, несмотря на ошибку во время поддержки. Российские спортсмены выиграли с 145.20 баллами, обогнав пару из Японии, которые набрали 139.60 баллов. Затем следуют китайские фигуристы с 131.75 баллами.
Сборная России по фигурному катанию получила золотые медали по итогам командного турнира после произвольного танца на Олимпиаде в Пекине. Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов в произвольном танце заняли второе место, однако в общем зачете Россия победила. «В седьмом виде программы Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в произвольном танце в танцах на льду. За свой прокат они получили 128,17 балла. Таким образом, после 7 из 8 видов командного турнира у сборной России 64 очка и чистое первое место», — передает sport24. Первое место в произвольном заняли спортсмены из США Мэдисон Чок и Эван Бейтс (129,07). Тройку замкнули канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (124,39). Кроме того, Кацалапов стал первым в истории двукратным олимпийским чемпионом в командном турнире по фигурному катанию. Благодаря российским спортсменам стране гарантирован недосягаемый отрыв в общем зачете. У США 58, у Японии — 54 очка. Ранее стало известно о том, что фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в произвольном танце командного турнира на Олимпиаде в Пекине, несмотря на ошибку во время поддержки. Российские спортсмены выиграли с 145.20 баллами, обогнав пару из Японии, которые набрали 139.60 баллов. Затем следуют китайские фигуристы с 131.75 баллами.