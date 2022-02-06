Российские фигуристы досрочно взяли золото на Олимпиаде

07 февраля 2022 в 08:39 Размер текста - 17 +

В произвольном танце спортсмены заняли второе место, однако в общем зачете Россия взяла золото Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Сборная России по фигурному катанию получила золотые медали по итогам командного турнира после произвольного танца на Олимпиаде в Пекине. Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов в произвольном танце заняли второе место, однако в общем зачете Россия победила. «В седьмом виде программы Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в произвольном танце в танцах на льду. За свой прокат они получили 128,17 балла. Таким образом, после 7 из 8 видов командного турнира у сборной России 64 очка и чистое первое место», — передает sport24 . Первое место в произвольном заняли спортсмены из США Мэдисон Чок и Эван Бейтс (129,07). Тройку замкнули канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (124,39). Кроме того, Кацалапов стал первым в истории двукратным олимпийским чемпионом в командном турнире по фигурному катанию. Благодаря российским спортсменам стране гарантирован недосягаемый отрыв в общем зачете. У США 58, у Японии — 54 очка. Ранее стало известно о том, что фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в произвольном танце командного турнира на Олимпиаде в Пекине, несмотря на ошибку во время поддержки. Российские спортсмены выиграли с 145.20 баллами, обогнав пару из Японии, которые набрали 139.60 баллов. Затем следуют китайские фигуристы с 131.75 баллами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сборная России по фигурному катанию получила золотые медали по итогам командного турнира после произвольного танца на Олимпиаде в Пекине. Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов в произвольном танце заняли второе место, однако в общем зачете Россия победила. «В седьмом виде программы Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в произвольном танце в танцах на льду. За свой прокат они получили 128,17 балла. Таким образом, после 7 из 8 видов командного турнира у сборной России 64 очка и чистое первое место», — передает sport24. Первое место в произвольном заняли спортсмены из США Мэдисон Чок и Эван Бейтс (129,07). Тройку замкнули канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (124,39). Кроме того, Кацалапов стал первым в истории двукратным олимпийским чемпионом в командном турнире по фигурному катанию. Благодаря российским спортсменам стране гарантирован недосягаемый отрыв в общем зачете. У США 58, у Японии — 54 очка. Ранее стало известно о том, что фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в произвольном танце командного турнира на Олимпиаде в Пекине, несмотря на ошибку во время поддержки. Российские спортсмены выиграли с 145.20 баллами, обогнав пару из Японии, которые набрали 139.60 баллов. Затем следуют китайские фигуристы с 131.75 баллами.