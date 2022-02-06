Фигуристы Мишина и Галлямов победили на Играх, несмотря на ошибку

Российский фигурист упал во время поддержки (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Фигуристы из России Анастасия Мишина и Александр Галлямов (из Пермского края) победили в произвольном танце командного турнира на Олимпиаде в Пекине, несмотря на ошибку во время поддержки. О своем падении рассказал Александр Галлямов.

«Не хочется оправдываться, но нам действительно не свойственны такие ошибки. Мы никогда не допускаем такого на тренировках и на соревнованиях. Возможно, причина в раннем времени старта. Мы никогда не просыпались так рано, как сегодня. Обычно пары ставят позднее в программе, потому что это самый травмоопасный вид», — цитирует Галлямова «Матч ТВ».

Российские спортсмены выиграли с 145.20 баллами, обогнав пару из Японии, которые набрали 139.60 баллов. Затем следуют китайские фигуристы с 131.75 баллами.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Награды разыгрывают в 14 видах спорта среди спортсменов из 91 страны. Олимпийский комитет России находится пока на третьем месте в общем медальном зачете, сообщает «Национальная служба новостей». Ранее Галлямов и Мишина получили второе место в парном катании в короткой программе. Их опередили фигуристы из Китая.