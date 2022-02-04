Курганцы угрожают пожаловаться в прокуратуру на учителей

Родители жалуются на форму проведения дистанционного обучения в школе №40 Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Учителя курганской школы №40 вместо проведения дистанционного обучения задают ученикам задания, а директор не реагирует на жалобы родителей. Об этом родители учеников написали в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте», отметив, что готовят жалобу в прокуратуру.

«В 40 школе происходит бардак. Преподаватели 9-х классов не находятся на дистанционном обучении онлайн, отписываются заданиями и выходят. Директор не считает нужным что-то поменять в этой ситуации. Из школы разбежались все хорошие предметники, т.к директор не в состоянии наладить здоровую атмосферу в школе и учебный процесс. На предметах химии, физики никогда нет опытных материалов. От учителя биологии у детей истерика, не хотят идти на уроки. Происходит какой-то бесконечный кошмар. Прошу администрацию города вмешаться и провести проверку в школе 40. Родители планируют коллективное письмо в городскую прокуратуру», — говорится в сообщении Лили Чистяковой.

В комментариях некоторые курганцы подтверждают ситуацию. «Мы в 8 классе и тоже занимаемся уже с репетиторами, ничего толком не преподается, особенно на дистанте. Все нормальные школы занимаются по скайпу и урок идет 40 минут, а в 40 школе 10 мин, голосовыми сообщениями, почитайте сами новую тему», — пишет Анастасия Петрова.

Департамент соцполитики Кургана нарушений в работе учителей нашел. «Дистанционное обучение в школе № 40 города Кургана осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями по использованию информационных технологий. Педагоги к уроку готовят модули со ссылками на интернет-ресурсы, задания, видео, с которыми обучающиеся работают под руководством учителя, следуя его четким инструкциям», — ответили в пресс-службе мэрии Кургана. Жалоб на организацию дистанционного обучения от родителей учащихся на горячую линию в МБОУ «СОШ № 40», в адрес директора, заместителей директора, классных руководителей, в департамент социальной политики не поступало. Жалоб со стороны родителей и учащихся на учителя биологии не поступало.

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