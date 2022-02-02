Ученые назвали самые ранние симптомы «Омикрона»

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Першение в горле и заложенность носа являются ранними симптомами заражения «Омикроном», считают ученые Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Ученые из США, Великобритании и Южной Африки совместно выявили восемь ранних симптомов заражения «омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом пишет британское интернет-издание Express.

«Согласно данным ученых из Великобритании, США и Южной Африки, есть восемь ранних предупреждающих симптомов штамма „Омикрон“. Это першение в горле, боль в пояснице, насморк и заложенность носа, головная боль, усталость, чихание, ночные поты и ломота в теле», — сообщает Express.

Ранее ученые из Великобритании сообщили, что главными симптомами «Омикрона» по-прежнему остаются высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса. Ученые считают, что «омикрон»-штамм все больше напоминает ОРЗ и теряет способность проникать в легочную ткань человека, пишет телеканал 360.

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Ученые из США, Великобритании и Южной Африки совместно выявили восемь ранних симптомов заражения «омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом пишет британское интернет-издание Express. «Согласно данным ученых из Великобритании, США и Южной Африки, есть восемь ранних предупреждающих симптомов штамма „Омикрон“. Это першение в горле, боль в пояснице, насморк и заложенность носа, головная боль, усталость, чихание, ночные поты и ломота в теле», — сообщает Express. Ранее ученые из Великобритании сообщили, что главными симптомами «Омикрона» по-прежнему остаются высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса. Ученые считают, что «омикрон»-штамм все больше напоминает ОРЗ и теряет способность проникать в легочную ткань человека, пишет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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