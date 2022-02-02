Ученые назвали самые ранние симптомы «Омикрона» 02 февраля 2022 в 22:10 Размер текста - 17 + Першение в горле и заложенность носа являются ранними симптомами заражения «Омикроном», считают ученые Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Ученые из США, Великобритании и Южной Африки совместно выявили восемь ранних симптомов заражения «омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом пишет британское интернет-издание Express. «Согласно данным ученых из Великобритании, США и Южной Африки, есть восемь ранних предупреждающих симптомов штамма „Омикрон“. Это першение в горле, боль в пояснице, насморк и заложенность носа, головная боль, усталость, чихание, ночные поты и ломота в теле», — сообщает Express. Ранее ученые из Великобритании сообщили, что главными симптомами «Омикрона» по-прежнему остаются высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса. Ученые считают, что «омикрон»-штамм все больше напоминает ОРЗ и теряет способность проникать в легочную ткань человека, пишет телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Ученые из США, Великобритании и Южной Африки совместно выявили восемь ранних симптомов заражения «омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом пишет британское интернет-издание Express. «Согласно данным ученых из Великобритании, США и Южной Африки, есть восемь ранних предупреждающих симптомов штамма „Омикрон“. Это першение в горле, боль в пояснице, насморк и заложенность носа, головная боль, усталость, чихание, ночные поты и ломота в теле», — сообщает Express. Ранее ученые из Великобритании сообщили, что главными симптомами «Омикрона» по-прежнему остаются высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса. Ученые считают, что «омикрон»-штамм все больше напоминает ОРЗ и теряет способность проникать в легочную ткань человека, пишет телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям