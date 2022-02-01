Врачи перечислили главные симптомы нового «Омикрона»

Симптомы «стелс-омикрона» — непрерывный кашель и высокая температура Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Симптомы нового подтипа BA.2 «Омикрона» схожи с симптомами его предшественника. Об этом сообщили в Агентстве безопасности здравоохранения Великобритании.

«Основными симптомами COVID по-прежнему являются высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса», — заявили в британском ведомстве. Информацию передает Express.

Симптомы, более специфичные для нового штамма, по словам исследователей, еще предстоит установить, но они, вероятнее всего, будут отражать симптомы его предшественника BA.1. При обнаружении любого из перечисленных признаков специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу, сдать тест на COVID-19 и уйти на самоизоляцию.

Ранее итальянские ученые сообщили о новой разновидности омикрон-штамма коронавируса, но «не посчитали нужным тревожить общественное мнение из-за варианта, идентичного „Омикрону-1“». Гинцбург заявил, что «Омикрон» не последний штамм, новые мутации будут появляться постоянно.