Директора детсада в ХМАО судят за махинации с COVID-выплатами

07 февраля 2022 в 12:33 Размер текста - 17 +

Женщине грозит до шести лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Директора частного детского сада «Семь гномов» Дарью Миронову обвиняют в фальсификации документов и незаконном получении субсидии предпринимателям, пострадавшим от COVID-19. По версии следствия, женщина, не имея оснований для выплат, получила более 400 тысяч рублей в качестве компенсации за коммунальные услуги и аренду, уголовное дело направлено в суд. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО. «Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора детского сада ООО „Семь Гномов“. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), уголовное дело направлено в суд для рассмотрения», — говорит пресс-секретарь. Следствие считает что директор детского сада предъявила в городскую мэрию подложные документы, якобы подтверждающие понесенные затраты за аренду нежилого помещения, а также оплату коммуналки. В результате этого Миронова незаконно получила субсидию для пострадавших от коронавируса предпринимателей на общую сумму более 400 тысяч рублей. Обвиняемая уже возместила ущерб городской администрации, ее дальнейшую судьбу решит суд. Максимальное наказание ст. 159 УК РФ составляет до шесть лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в нефтеюганском детском саду «Семь гномов» зафиксирована вспышка ротавируса. Девять воспитанников и воспитатель попали в больницу. Роспотребнадзор в ХМАО регистрирует активизацию эпидемического процесса кишечных вирусных инфекций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Директора частного детского сада «Семь гномов» Дарью Миронову обвиняют в фальсификации документов и незаконном получении субсидии предпринимателям, пострадавшим от COVID-19. По версии следствия, женщина, не имея оснований для выплат, получила более 400 тысяч рублей в качестве компенсации за коммунальные услуги и аренду, уголовное дело направлено в суд. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО. «Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора детского сада ООО „Семь Гномов“. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), уголовное дело направлено в суд для рассмотрения», — говорит пресс-секретарь. Следствие считает что директор детского сада предъявила в городскую мэрию подложные документы, якобы подтверждающие понесенные затраты за аренду нежилого помещения, а также оплату коммуналки. В результате этого Миронова незаконно получила субсидию для пострадавших от коронавируса предпринимателей на общую сумму более 400 тысяч рублей. Обвиняемая уже возместила ущерб городской администрации, ее дальнейшую судьбу решит суд. Максимальное наказание ст. 159 УК РФ составляет до шесть лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в нефтеюганском детском саду «Семь гномов» зафиксирована вспышка ротавируса. Девять воспитанников и воспитатель попали в больницу. Роспотребнадзор в ХМАО регистрирует активизацию эпидемического процесса кишечных вирусных инфекций.